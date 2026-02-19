Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недофинансирование универсальных почтовых услуг в сельской местности может привести не только к закрытию отделений, но и к серьезным идеологическим рискам. Об этом в своем депутатском запросе заявил депутат Алибек Наутиев на пленарном заседании Сената, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Парламентарий напомнил, что по закону национальный оператор АО «Казпочта» обязан обеспечивать доставку периодических печатных изданий в сельские населенные пункты.

«Однако фактическое субсидирование, по их оценке, существенно отстает от реальных затрат. В 2025 году при расходах 3,26 млрд тенге на доставку периодики было выделено лишь 2,04 млрд тенге, а в 2026 году предусмотрено всего 500 млн тенге — около 4% от потребности», - констатировал депутат.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о хозяйственном вопросе.

«В условиях, когда в ряде отдаленных сел стабильный широкополосный Интернет отсутствует или работает с перебоями, именно печатные СМИ остаются для миллионов граждан единственным надежным источником проверенной информации. Газеты в сельской местности выполняют гораздо более широкую функцию - формируют общественную повестку, транслируют государственную информационную политику и обеспечивают идеологическую связность страны. Сокращение почтовых маршрутов и возможное закрытие отделений может привести к «информационной изоляции» целых территорий», - встревожен сенатор Наутиев.

По его словам, у госорганов нет единой позиции по финансированию универсальных услуг, ссылаясь на дефицит бюджета, ставку на онлайн-проекты, а определенные ведомства фактически дистанцировались от вопроса субсидирования доставки печати.

Он напомнил о поручении Президента, который на расширенном заседании Правительства 28 января 2025 года указал на необходимость обеспечить бесперебойную работу почтовых отделений, включая самые отдаленные населенные пункты.