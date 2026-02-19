Сбои в доставке газет в села могут привести к «информационной изоляции» целых территорий – сенатор

Сенат,Масс-медиа
186
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутаты бьют тревогу из-за сбоев доставки печатных СМИ в сельскую местность

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недофинансирование универсальных почтовых услуг в сельской местности может привести не только к закрытию отделений, но и к серьезным идеологическим рискам. Об этом в своем депутатском запросе заявил депутат Алибек Наутиев на пленарном заседании Сената, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Парламентарий напомнил, что по закону национальный оператор АО «Казпочта» обязан обеспечивать доставку периодических печатных изданий в сельские населенные пункты.

«Однако фактическое субсидирование, по их оценке, существенно отстает от реальных затрат. В 2025 году при расходах 3,26 млрд тенге на доставку периодики было выделено лишь 2,04 млрд тенге, а в 2026 году предусмотрено всего 500 млн тенге — около 4% от потребности», - констатировал депутат.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о хозяйственном вопросе.

«В условиях, когда в ряде отдаленных сел стабильный широкополосный Интернет отсутствует или работает с перебоями, именно печатные СМИ остаются для миллионов граждан единственным надежным источником проверенной информации. Газеты в сельской местности выполняют гораздо более широкую функцию - формируют общественную повестку, транслируют государственную информационную политику и обеспечивают идеологическую связность страны. Сокращение почтовых маршрутов и возможное закрытие отделений может привести к «информационной изоляции» целых территорий», - встревожен сенатор Наутиев.

По его словам, у госорганов нет единой позиции по финансированию универсальных услуг, ссылаясь на дефицит бюджета, ставку на онлайн-проекты, а определенные ведомства фактически дистанцировались от вопроса субсидирования доставки печати. 

Он напомнил о поручении Президента, который на расширенном заседании Правительства 28 января 2025 года указал на необходимость обеспечить бесперебойную работу почтовых отделений, включая самые отдаленные населенные пункты.

«Без системной поддержки национального оператора под угрозой окажется не только экономика почтовой сети, но и устойчивость единого информационного пространства страны», - считает депутат.

#проблема #поселки #газеты #доставка

