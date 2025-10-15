Глава МИД РК поздравил собеседника с 80-летием организации, отметив ее вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства. Он подчеркнул, что в рамках Программы партнерства между РК и ФАО уже начата реализация совместных проектов, и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по этому направлению.

Стороны обсудили пути продвижения взаимодействия и рассмотрели возможность создания второй программы партнерства – в области водных ресурсов.

Также Ермек Кошербаев и Цюй Дунъюй приняли участие в официальном открытии комнаты «Казах­стан» в штаб-квартире ФАО, которая представляет собой многофункциональное пространство, открытое для всех государств-членов и секретариата организации.

Выступая на церемонии открытия, министр отметил, что это событие является важным этапом в развитии тесного и плодотворного сотрудничест­ва между Казахстаном и ФАО, начавшегося с момента вступления страны в организацию в 1997 году.

– В последние годы наше взаимодействие с ФАО, в том числе в рамках Программы партнерства Казахстан – ФАО, позволило обеспечить широкое сотрудничество в ключевых секторах. Открытие этого зала – не просто жест доброй воли, но и наглядное свидетельство нашей приверженности общим целям и принципам многостороннего партнерства, – отметил Ермек Кошербаев.