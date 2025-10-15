Казахстан и ФАО расширяют партнерство

11
Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в рамках рабочего визита в Италию встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава МИД РК поздравил собеседника с 80-летием организации, отметив ее вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства. Он подчеркнул, что в рамках Программы партнерства между РК и ФАО уже начата реализация совместных проектов, и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по этому направлению.

Стороны обсудили пути продвижения взаимодействия и рассмотрели возможность создания второй программы партнерства – в области водных ресурсов.

Также Ермек Кошербаев и Цюй Дунъюй приняли участие в официальном открытии комнаты «Казах­стан» в штаб-квартире ФАО, которая представляет собой многофункциональное пространство, открытое для всех государств-членов и секретариата организации.

Выступая на церемонии открытия, министр отметил, что это событие является важным этапом в развитии тесного и плодотворного сотрудничест­ва между Казахстаном и ФАО, начавшегося с момента вступления страны в организацию в 1997 году.

– В последние годы наше взаимодействие с ФАО, в том числе в рамках Программы партнерства Казахстан – ФАО, позволило обеспечить широкое сотрудничество в ключевых секторах. Открытие этого зала – не просто жест доброй воли, но и наглядное свидетельство нашей приверженности общим целям и принципам многостороннего партнерства, – отметил Ермек Кошербаев.

#МИД #Ермек Кошербаев #ФАО

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Чтоб жили внуки в городе зеленом
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Три золота в копилке
Распоряжение Главы государства о назначении
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Чистоту наводим вместе
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
К вопросу о заторах на границе
В Таразе начнут собирать трактора
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

В Алматы обсудили перспективы сотрудничества с торговым пре…
Парламентарии Швейцарии обсудили развитие сотрудничества с …
Токаев озвучил ряд предложений по эффективности работы СНГ
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]