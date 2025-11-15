Сегодня в Париже (Франция) на площадке третьего заседания Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай провел встречу с Директором по вопросам государственного управления ОЭСР Эльзой Пиличовски, сообщает Kazpravda.kz

Фото: АДГС РК

В ходе беседы было отмечено, что Казахстан реализует комплекс мер по укреплению эффективности и подотчетности государственного управления, развитию культуры добропорядочности и повышению профессионализма государственной службы.

Председатель Агентства подчеркнул, что реформы госуправления в Казахстане опираются на принципы «Закон и порядок» и «Адал азамат», определенные Главой государства как ценностный фундамент модернизации государственного аппарата.

Стороны обсудили дальнейшие направления партнерства, включая интерес Казахстана к присоединению к Рекомендации Совета ОЭСР по общественной добропорядочности и расширению практического обмена опытом.

Вместе с тем сегодня в Париже (Франция) Агентство по делам государственной службы РК и Французский Национальный институт государственной службы (INSP) заключили Декларацию о намерениях, направленную на развитие сотрудничества в сфере государственной службы, подготовки управленческих кадров и научно-исследовательской деятельности.

Документ подписали председатель Агентства Дархан Жазықбай и директор INSP Маривон Ле Бринонен.

Декларация отражает стремление Агентства по делам государственной службы РК и Французского Национального института государственной службы укреплять партнерство и обмен опытом в совершенствовании системы государственной службы, повышении компетенций государственных служащих и внедрении современных подходов в сфере государственной политики.

Ключевые направления сотрудничества включают:

• Учебные программы и развитие компетенций государственных служащих и специалистов в сфере государственной политики;

• Совместные исследовательские проекты, а также проведение научных и экспертных мероприятий — форумов, симпозиумов, конференций и экспертных встреч;

• Обмен передовым опытом и программами повышения квалификации, включая стажировки для государственных служащих.

Подчеркивая важность Декларации для укрепления партнерства, Дархан Жазықбай отметил: «Курс Президента Казахстана направлен на построение человекоцентричной и сервисной модели государственной службы. В этой логике мы расширяем международное сотрудничество, включая диалог с французскими коллегами. Для нас важно выбирать решения, которые реально работают и помогают государственному аппарату эффективнее выполнять свои задачи».

Подписанный документ открывает новые возможности для регулярного обмена знаниями, методологиями и лучшими практиками, способствуя укреплению профессионального сотрудничества в сфере государственной службы.

Справочная информация:

Французский Национальный институт государственной службы (INSP), ранее известный как ENA, — ведущее образовательное и исследовательское учреждение по подготовке и профессиональному развитию топ-менеджеров и государственных служащих Франции.