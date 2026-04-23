Председатель АДГС с рабочим визитом посетил Западно-Казахстанскую область

В городе Уральске председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай встретился со студентами региональных высших учебных заведений и молодыми государственными служащими, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе встречи Дархан Жазықбай отметил, что ценности «Адал азамат» должны стать ориентиром для каждого молодого человека, и подчеркнул важность вклада в развитие страны через современное образование.

Председатель Агентства также проинформировал молодежь о возможностях поступления на государственную службу. В частности, предусмотрено трудоустройство без конкурса для выпускников высших учебных заведений, окончивших обучение с отличием (GPA выше 3,33) на низовые должности районного и сельского уровня. В настоящее время такие специалисты уже работают в различных регионах страны, из них 82 - в Западно-Казахстанской области.

Кроме того, были разъяснены преимущества Президентского молодежного кадрового резерва и Регионального кадрового резерва, направленных на привлечение квалифицированной молодежи на государственную службу. Участники встречи проявили интерес к этим инициативам и задали свои вопросы.

В ходе поездки Дархан Жазықбай также встретился с активом области. Отмечена актуальность укрепления в общественном сознании принципов «Закон и порядок», «Слышащее государство» и «Адал азамат» в контексте построения Справедливого Казахстана. Обсуждены вопросы формирования сервисного государственного аппарата, защиты прав получателей государственных услуг, цифровизации кадровых процессов, оптимизации порядка поступления на государственную службу и предотвращения коррупции. Также представлена информация об изменениях, предусмотренных новым законопроектом «О государственной службе».

В рамках визита председатель Агентства вручил нагрудные знаки «Ветеран государственной службы» ветеранам отрасли. Ряду государственных служащих, образцово исполняющих свои должностные обязанности, а также слушателю Школы государственной службы вручены грамоты и благодарственные письма.

По итогам рабочей поездки председатель Агентства дал интервью региональному телеканалу «Aqjayiq», в котором рассказал о дальнейших планах по развитию государственной службы и мерах по противодействию коррупции.