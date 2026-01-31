Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Казахстан Леваном Диасамидзе. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах туризма и спорта, передает Kazpravda.kz

Министр отметил, что туристическая отрасль является одним из наиболее динамичных и приоритетных направлений партнёрства между двумя странами. В последние годы Грузия стала одним из популярных направлений для казахстанских туристов. В свою очередь, Казахстан также входит в число востребованных направлений среди грузинских путешественников, предлагая зарубежным гостям широкие возможности в сфере культурно-познавательного, этнографического, экологического и делового туризма.

«Развитию туристического потока между двумя странами в значительной степени способствует расширение авиасообщения. В туристический сезон между городами Казахстана и грузинскими городами Тбилиси, Батуми и Кутаиси выполняется порядка 40 прямых авиарейсов. Кроме того, безвизовый режим между нашими странами создаёт благоприятные условия для туристов», — отметил Ербол Мырзабосынов.

В ходе встречи стороны также подчеркнули, что сотрудничество в сфере спорта имеет прочную и исторически сложившуюся основу. В настоящее время между Казахстаном и Грузией на системной основе осуществляется взаимодействие по обмену опытом между спортсменами и тренерами, организации совместных учебно-тренировочных сборов, а также участию в международных соревнованиях.

Отдельно было отмечено активное участие грузинских спортсменов в крупных международных спортивных мероприятиях, проводимых в Казахстане. В их числе - 5-е Всемирные игры кочевников, прошедшие в Астане, рейтинговые турниры по дзюдо, международные соревнования по фигурному катанию и другие престижные старты.

По итогам встречи представители двух стран выразили готовность и в дальнейшем развивать сотрудничество в части организации совместных соревнований, проведения учебно-тренировочных сборов, а также обмена опытом между тренерами и специалистами спортивной отрасли.