Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу беглых преступников

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, его целью является обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений.

Договором между двумя государствами регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Установлены обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче, предусмотрены запрос о выдаче и необходимые документы.

Договор устанавливает обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче. В частности, договором может быть отказано в выдаче, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемого договаривающегося государства и подпадает под его юрисдикцию, и разыскиваемое лицо находится под следствием и будет преследоваться в судебном порядке компетентными органами указанного государства за то же самое преступление.

Также выдача будет несовместима с соображениями гуманности ввиду возраста, здоровья или иных личных обстоятельств разыскиваемого лица с учетом степени тяжести преступления и интересов запрашивающего договаривающегося государства и, если преступление, в отношении которого поступил запрос о выдаче, было совершено за пределами территории запрашиваемого договаривающегося государства, но направлено против его интересов.

Выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с исполнением договора, порядок урегулирования разногласий и другие нормы, связанные с исполнением договора.

«Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Кроме того, при ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат», – отмечается в заключении.