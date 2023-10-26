Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу беглых преступников

Сенат
895
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, его целью является обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений.

Договором между двумя государствами регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Установлены обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче, предусмотрены запрос о выдаче и необходимые документы.

Договор устанавливает обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче. В частности, договором может быть отказано в выдаче, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемого договаривающегося государства и подпадает под его юрисдикцию, и разыскиваемое лицо находится под следствием и будет преследоваться в судебном порядке компетентными органами указанного государства за то же самое преступление.

Также выдача будет несовместима с соображениями гуманности ввиду возраста, здоровья или иных личных обстоятельств разыскиваемого лица с учетом степени тяжести преступления и интересов запрашивающего договаривающегося государства и, если преступление, в отношении которого поступил запрос о выдаче, было совершено за пределами территории запрашиваемого договаривающегося государства, но направлено против его интересов.

Выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с исполнением договора, порядок урегулирования разногласий и другие нормы, связанные с исполнением договора.

«Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Кроме того, при ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат», – отмечается в заключении.

#Парламент #Сенат #розыск #безопасность #международное сотрудничество #Кипр

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Обеспечить мобильную связь и медпомощь для казахстанцев в с…
Казахстан и Кипр будут помогать друг другу по уголовным дел…
Сенатор Бекенов назвал недостаточными темпы озеленения Каза…
Кому верить? – депутат о разной информации по зарплатам от …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]