Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли

Фото: Минторговли РК

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем, недавно приступившим к дипломатической миссии. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере международных электронных платформ.

Особое внимание уделили развитию онлайн-торговли. В ходе беседы рассмотрели успешные инициативы на ведущих китайских маркетплейсах - JD.com, Alibaba и Douyin. Национальный павильон Казахстана на платформе Alibaba, запущенный в 2022 году, объединяет 290 отечественных компаний и предлагает более 7 500 товаров. Совокупный объем продаж через эту площадку уже превысил $260 млн. В 2023 году на JD.com был открыт павильон Казахстана, где представлено свыше 60 наименований продукции. Число подписчиков платформы превышает 960 миллионов человек, а доход от продаж казахстанских товаров на JD.com вырос с 1 млн юаней в 2023 году до 1,3 млн юаней в 2024.

По словам Армана Шаккалиева, двусторонний товарооборот по итогам 2024 года достиг исторического максимума. Министр подчеркнул, что Казахстан намерен активно диверсифицировать экспорт и расширять ассортимент поставляемой продукции.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлин отметил позитивную динамику торговых связей.

«По данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг $43,8 млрд. Экспорт Казахстана в КНР составил $15,8 млрд, увеличившись на 9%. Эта тенденция подтверждает наше уверенное движение к реализации амбициозной цели — удвоению товарооборота в ближайшем будущем», - подчеркнул дипломат.

Посол также предложил расширять сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, трансграничной торговле и сфере услуг. Он пригласил казахстанских предпринимателей принять участие в Китайской международной выставке импортных товаров, которая состоится в июле этого года.

«В этом году мы организуем семь специализированных зон: производственный блок, чистая энергетика, умные автомобили, цифровые технологии, здоровый образ жизни, медицина и экологически чистая продукция АПК», - сообщил Хань Чуньлин.

Дополнительно стороны обсудили создание современной инфраструктуры для онлайн-торговли, включая развитие складских помещений.

Для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества Казахстан в 2025 году проведет серию торгово-экономических миссий и примет участие в крупнейших выставках на территории Китая.