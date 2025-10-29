По приглашению китайской стороны Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев совершил официальный визит в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В ходе визита состоялись переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Е.Кошербаев поздравил китайскую сторону с 76-й годовщиной образования КНР и успешным проведением IV пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Собеседники подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также ход выполнения договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено практической реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

«Личные дружественные контакты глав Казахстана и Китая служат прочной основой непрерывного развития межгосударственных отношений. Два знаковых взаимных визита наших лидеров в текущем году и проведённые в их рамках переговоры, несомненно, подняли казахско-китайское сотрудничество на беспрецедентно высокий уровень», – подчеркнул Е.Кошербаев.

«Казахстан является нашим авторитетным стратегическим партнёром в регионе, с которым Китай готов всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество во благо народов двух стран», – заявил Ван И.

Стороны также наметили дальнейшие шаги по активизации межведомственного и межрегионального сотрудничества в соответствии с графиком предстоящих визитов и мероприятий.

Участники встречи подтвердили готовность продолжать координацию действий внешнеполитических ведомств и усилить сотрудничество в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, СВМДА, формат «Центральная Азия – Китай» и других.

В рамках визита Е.Кошербаев также посетил Культурный центр Казахстана в Пекине. Министр отметил важную роль центра в расширении двусторонних контактов в сфере образования, туризма и культурного обмена.