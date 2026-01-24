Фото: gov.kz

В ходе встречи Серик Жумангарин поздравил собеседника с назначением на высокую государственную должность и пожелал успешной работы. Он отметил, что Монголия является важным партнером Казахстана в Азиатском регионе, а двустороннее сотрудничество последовательно развивается в духе взаимного уважения и доверия, имеющих глубокие исторические корни.

Основное внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию как ключевой основе казахстанско-монгольского партнерства. Главами государств поставлена цель увеличить двусторонний товарооборот в среднесрочной перспективе до $500 млн. Стороны выразили уверенность, что ее достижение будет обеспечено за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, развития кооперационных проектов и поэтапного устранения торговых и административных барьеров.

По итогам января-ноября 2025 г. товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $121,5 млн (+5,5%), в том числе экспорт – $113 млн, импорт – $8,6 млн. В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлеб, мучные и кондитерские изделия, пищевые продукты, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Импорт из Монголии представлен мясом и мясными продуктами, кашемиром, обувью, коврами и изделиями из шерсти.

В целях дальнейшего наращивания товарооборота казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов, а также презентации индустриальных и свободных экономических зон и экспортного потенциала Казахстана.

Отдельно подчеркнут высокий потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили возможности расширения экспорта казахстанской аграрной продукции, а также перспективы поставок ветеринарных вакцин с возможной локализацией их производства на территории Монголии.

В свою очередь Хассуурийн Ганхуяг отметил стратегическое значение Казахстана для Монголии как регионального партнера и выразил уверенность в активизации двустороннего сотрудничества в текущем году. Он подчеркнул роль Казахстана как связующего звена между Монголией и странами Центральной Азии, а также заявил о заинтересованности в создании совместной рабочей группы по выявлению и устранению нетарифных барьеров. Монгольская сторона также выразила интерес к углублению взаимодействия в сферах стандартизации, ветеринарной защиты и животноводства.

По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.