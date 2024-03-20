Казахстан и Россия будут обмениваться информацией о перемещении подкарантинной продукции

Состоялись переговоры комитета госинспекции в АПК Казахстана с представителями «Россельхознадзора».

«Стороны обменялись мнениями по вопросам контроля при взаимном перемещении подкарантинной продукции, в том числе семенного и посадочного материала происхождением из третьих стран», - говорится в сообщении.