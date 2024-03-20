Казахстан и Россия будут обмениваться информацией о перемещении подкарантинной продукции
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Речь идет в том числе о семенах происхождением из третьих стран, передает Kazpravda.kz
Состоялись переговоры комитета госинспекции в АПК Казахстана с представителями «Россельхознадзора».
«Стороны обменялись мнениями по вопросам контроля при взаимном перемещении подкарантинной продукции, в том числе семенного и посадочного материала происхождением из третьих стран», - говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать оперативный обмен информацией по перемещаемой подкарантинной продукции.