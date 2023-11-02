Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в гг. Новосибирск и Челябинск

Фото: пресс-служба правительства РК

В Туркестане прошло 24-е заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией под председательством заместителей глав правительств Серика Жумангарина и Алексея Оверчука, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На заседании стороны обозначили важность расширения взаимодействия в области логистики. В планах – увеличение транзитных перевозок по территории двух стран, совместное развитие автодорожной инфраструктуры и модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Участники заседания обратили внимание на необходимость продолжения работы по интеграции информационных систем РК и РФ в области ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Российская сторона выразила заинтересованность в развитии взаимодействия в цифровой сфере.

«Убеждены в большом потенциале российско-казахстанского сотрудничества в области цифровизации. Рассчитываем на продолжение взаимодействия в рамках подкомиссии по информационным технологиям. Сегодня на российских маркетплейсах зарегистрировано порядка 120 тысяч казахстанских поставщиков, их число растёт. Таким образом, развивается логистическая инфраструктура страны, локальное предпринимательство», — подчеркнул Оверчук.

На заседании МПК обсудили и планы по дальнейшему развитию сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, рассмотрели перспективы реализации ряда новых проектов в ЖКХ.

В области воздушного транспорта Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в гг. Новосибирск и Челябинск.

Также участники совещания затронули вопрос ограничительных мер со стороны России на вывоз лесоматериалов. Достигнута договоренность до 1 января 2024 года проработать установление еще 4 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов в Казахстан.

Кроме того, российская сторона рассмотрит возможность нераспространения разрешительного порядка в соответствии с постановлением правительства РФ № 312 на вывоз отдельных видов товаров, находящихся в собственности казахстанских компаний и временно ввезенных на территорию соседнего государства.

В завершение Жумангарин подтвердил готовность правительства РК к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем спектрам двустороннего сотрудничества.

По итогам обсуждений был подписан протокол 24-го заседания межправительственной комиссии.

#переговоры #сотрудничество #Россия #логистика #авиасообщение

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