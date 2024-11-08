Казахстан и Словакия углубляют военное сотрудничество

В ходе рабочего визита в Казахстан делегации Министерства обороны Словацкой Республики во главе с заместителем премьер-министра - министром обороны Робертом Калиняком состоялся ряд встреч зарубежных гостей с руководителями государственных органов и ведомств Республики Казахстан

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В рамках данного визита в Главном командовании Национальной гвардии Республики Казахстан состоялась рабочая встреча Заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова с Заместителем Премьер-Министра – Министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

В ходе данной встречи для словацкой делегации был представлен краткий доклад о служебно-боевой деятельности Национальной гвардии.

– Национальная гвардия Республики Казахстан готова к взаимовыгодному сотрудничеству и рассмотрению предложений по налаживанию взаимодействия с Министерством обороны, а также другими ведомствами и предприятиями Словакии. Мы видим большой потенциал для развития нашего сотрудничества в различных областях, включая обмен опытом, совместные учения и военно-техническое сотрудничество, – подчеркнул генерал-майор Ансаган Балтабеков.

Участники встречи обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и определили перспективы дальнейшего взаимодействия.

В свою очередь, Роберт Калиняк представил гостям широкий спектр продукции, выпускаемой оборонно-промышленным комплексом Словакии, и рассказал о новых направлениях ее развития с учетом современных геополитических реалий.

– Мы готовы предложить казахстанским коллегам не только современное вооружение и технику, но и широкий спектр образовательных услуг, включая обучение военнослужащих по различным специальностям, – отметил министр обороны Словакии.

По итогам встречи стороны договорились активизировать работу по развитию двустороннего сотрудничества и поддерживать регулярные контакты на различных уровнях.