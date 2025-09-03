Председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Габидулла Оспанкулов провёл встречу с представителями торговой миссии США во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хуршидом Чокси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Стороны обсудили перспективы расширения двусторонних экономических связей, реализацию инвестиционных проектов в Казахстане и формирование новых кооперационных цепочек с участием американского бизнеса.

В состав делегации вошли 25 американских компаний, среди которых Apple, Boeing, Chevron, ExxonMobil, Shell, Bechtel, Honeywell, Mastercard, The Coca-Cola Company, PepsiCo, Meta, Ericsson, John Deere (Eurasia Group), Plug and Play Tech Center, Mayer Brown и другие.

Г.Оспанкулов отметил, что США остаются ключевым партнёром Казахстана по инвестициям: в стране успешно работают свыше 600 американских компаний, а накопленные вложения США превышают 60 млрд долларов США, что формирует прочную основу для запуска новых совместных проектов в приоритетных отраслях.

«Мы заинтересованы в масштабировании сотрудничества с американскими инвесторами в энергетике и переработке, критических минералах, АПК, цифровой экономике и логистике. Казахстан демонстрирует устойчивый рост и предлагает предсказуемую регуляторную среду, инструменты «одного окна» и контрактные механизмы, сопровождающие проект на всём жизненном цикле», – подчеркнул он.

Х.Чокси, в свою очередь, отметил высокий интерес американского бизнеса к Казахстану, подчеркнув потенциал проектов в области инфраструктуры, индустриализации, инноваций и устойчивых технологий, а также значимость Казахстана как узлового партнёра на Среднем коридоре.

В ходе встречи ряд американских компаний представили намерения и инициативы по локализации и расширению присутствия в Казахстане – от машиностроения и пищевой промышленности до финтех-сервисов и промышленных технологий. В частности, были обсуждены локализация сельхозтехники John Deere в Костанае, проект PepsiCo»по производству соленых закусок, производство и сборка высокотехнологичной продукции, развитие платёжной инфраструктуры и др.

По итогам встречи было отмечено, что Казахстан и США готовы расширять инвестиционное сотрудничество и формировать новые совместные проекты, способные укрепить стратегический характер двусторонних отношений.