По инициативе Президента в Казахстане реализуются образовательные программы с ведущими вузами мира, и проект Kozybayev University стал первым примером успешной коллаборации. Сегодня в совместных программах обу­чаются более 1 200 студентов из Казахстана,­ США, Китая и России. Это парт­нерство не только открыло доступ к мировым стандартам обра­зования, но и стало драйвером научных исследований.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является соз­дание первой в Казахстане лаборатории по полимеризации серы под руководством профессора Университета Аризоны Джеффри Пьюна. Ученые разрабатывают инновационные материалы из переработанной серы, которые помогут Казахстану­ перейти от сырьевой экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью – экологичных пластиков, удобрений и полимеров будущего.

– Мне выпала честь выступить на форуме стратегических партнеров перед Президентом Казахстана и руководителями ведущих вузов. Глава государства подчеркнул, что одной из ключевых задач является обеспечение прямой связи образования и науки с реальным сектором экономики, – сказал Ербол Исакаев. – В числе совместных инициатив особое место занимает также проект по исследованию микробиологического состава воды, используемой для орошения и водоснабжения в регионе. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства США. Партнерство с Университетом Аризоны – это не просто образовательный проект, а стратегическая модель развития регионального университета как центра науки, инноваций и устойчивого роста.