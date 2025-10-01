Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение предусматривает правовую основу для сотрудничества по 14 видам преступлений, в том числе, организованной преступности, террористических, экономических преступлений, незаконному обороту наркотических средств, преступлений против собственности и других. По взаимному согласию, стороны также сотрудничают по борьбе любыми другими преступлениями.