Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение предусматривает правовую основу для сотрудничества по 14 видам преступлений, в том числе, организованной преступности, террористических, экономических преступлений, незаконному обороту наркотических средств, преступлений против собственности и других. По взаимному согласию, стороны также сотрудничают по борьбе любыми другими преступлениями.

«Документом определены формы сотрудничества. Это исполнение запросов компетентных органов по обнаружению, задержанию, аресту или предоставлению информации о лицах, подлежащих розыску, обмен оперативно-справочной, криминалистической и архивной информацией, обмен опытом в области предупреждения и борьбы с преступностью, обмен специалистами, а также результатами научных исследований и другие», - говорится в заключении.

