Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Как отмечается в заключении к документу, целью соглашения является обеспечение правовой защиты инвесторов и создание благоприятных условий для долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном.

Законом регламентируются порядок и условия создания благоприятного режима по укреплению экономического сотрудничества между странами для осуществления инвестиций одной Стороны на территории другой Стороны, а также урегулирования вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территориях обоих государств.

Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из Сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой Стороны.

Закрепляется право устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

Также согласно нормам Соглашения, ни одна из Сторон не должна национализировать или принимать целенаправленные меры по экспроприации или любые другие меры, имеющие аналогичное воздействие на инвестиции, принадлежащие инвесторам другой Стороны, если только такие меры не принимаются в общественных интересах. Экспроприация должна быть осуществлена в рамках надлежащей правовой процедуры, на недискриминационной основе и при условии выплаты эффективной, быстрой и адекватной компенсации.

«Ратификация Соглашения позволит закрепить правовые гарантии, защищающие интересы инвесторов, и обеспечить прозрачность и предсказуемость инвестиционной деятельности», - говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

 

