Казахстан и Узбекистан смогут передавать друг другу осужденных

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

Целью документа является усиление защиты осужденных лиц посредством их передачи для дальнейшего отбытия наказания на территории государства, гражданами которого они являются.

«В соответствии с положениями договора стороны обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных, что будет способствовать более эффективному исполнению наказания и последующей ресоциализации осужденных», – говорится в заключении.