Казахстан и Узбекистан смогут передавать друг другу осужденных
Международное сотрудничество , Мажилис
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Мажилис Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Целью документа является усиление защиты осужденных лиц посредством их передачи для дальнейшего отбытия наказания на территории государства, гражданами которого они являются.
«В соответствии с положениями договора стороны обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных, что будет способствовать более эффективному исполнению наказания и последующей ресоциализации осужденных», – говорится в заключении.