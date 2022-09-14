Казахстан и Ватикан подписали Соглашение об углублении сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В рамках государственного (апостольского) визита Папы Римского Франциска в Казахстан заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди и секретарем Ватикана по отношениям с государствами Архиепископом Полом Ричардом Галлахером было подписано Дополнительное Соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года, направленное на дальнейшее углубление сотрудничества между странами.

Стороны особо подчеркнули важность продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, что является одной из ключевых задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в VII заседании которого принимает участие ватиканская делегация во главе с Папой Римским Франциском.