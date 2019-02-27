Казахстан и Вьетнам будут сотрудничать в расследовании уголовных дел. Ратификацию соответствующего Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по уголовным делам одобрил Мажилис Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, договор был подписан в 2017 году в Ханое в рамках визита Генерального прокурора РК во Вьетнам.
"Данный договор регулирует вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам и предусматривает проведение следственных действий, необходимых для установления вины обвиняемого в совершенном преступлении. Это стандартный договор, он также включает в себя вручение документов, передачу документов, конфискацию имущества и доходов, полученных преступным путем", – сказал Андрей Лукин.
Он пояснил, что договором регламентированы условия и порядок оказания правовой помощи, а также обстоятельства, исключающие условия ее предоставления. К примеру, запрашиваемая страна может отказать в оказании помощи полностью или частично, если полагает что исполнение запроса противоречит ее законодательству или международным договорам.