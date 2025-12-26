Открытие новых заводов и фабрик, внедрение современных технологий, реализация различных проектов с иностранным участием, а также выход мировых брендов на рынок Казахстана в текущем году в обзорном материале Kazpravda.kz

Фото: Акорда

CCI Coca-Cola представила свой отчет о деятельности компании в Казахстане

Сосредоточенный вокруг темы «Устойчивость в действии», отчет подчеркивает сильные результаты CCI и ощутимый прогресс на пути к устойчивому развитию, несмотря на продолжающиеся экономические и геополитические вызовы. Пятое издание интегрированного ежегодного отчета CCI впервые получило независимое внешнее подтверждение для социальных показателей эффективности и обязательств по устойчивому развитию.

Комментируя отчёт, генеральный директор CCI Карим Яхи сказал:

«В 2024 году мы сосредоточились на том, что можем контролировать, и вновь продемонстрировали нашу устойчивость благодаря устойчивой бизнес-модели, сильной финансовой структуре и преданным командам. Именно поэтому мы выбрали тему «Устойчивость в действии» в качестве темы этого года. Наряду с инвестициями, создающими экономическую и социальную ценность, мы остаёмся приверженными построению устойчивого будущего. Поставляя высококачественную продукцию для наших потребителей, мы продолжаем инвестировать в наших сотрудников, создавать ценность для наших сообществ и способствовать положительному экологическому воздействию через инициативы корпоративной ответственности, ставя в центр наших обязательств по устойчивому развитию на 2030 год. Мы выражаем искреннюю благодарность всем заинтересованным сторонам, которые вносят вклад в нашу «Устойчивость в действии».

CCI расширилась географически и операционно в 2024 году. Финансовые и операционные данные, опубликованные в отчете, подчеркивают продолжение долгосрочной стратегии роста CCI с инвестициями в 12,5 миллиарда TRY в 12 странах операционной географии в 2024 году. CCI вышла на рынок Бангладеша и открыла новые заводы в Самарканде (Узбекистан) и Шымкенте (Казахстан). С инвестициями, опережающими стратегию спроса, компания открыла свой новый современный завод в Исмаиллы (Азербайджан) в мае 2025 года, а недавно начала производство на заводе в Багдаде (Ирак). Эти дополнения увеличили общее количество заводов до 35 по всей территории страны.

В Турции CCI запустила пилотный проект коллекционирования для поддержки циркулярной экономики и устранила необходимость в картонных сепараторах, внедрив технологию nano-stretch. В то время как 1,582 миллиона литров воды было возвращено в природу благодаря текущим проектам по пополнению воды в Бурсе и Чорлу, новые инициативы по пополнению воды также были запущены в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.

CCI, дочерняя компания группы Anadolu, — турецкая транснациональная компания по производству напитков, работающая в Турции, Пакистане, Казахстане, Ираке, Узбекистане, Бангладеш, Азербайджане, Кыргызстане, Иордании, Таджикистане, Туркменистане и Сирии. CCI производит, распространяет и продаёт газированные и газированные напитки компании Coca-Cola Company и Monster Energy Beverage Corporation, а также производит концентрат фруктовых соков через свою аффилированную компанию Anadolu Etap İçecek (Anadolu Etap Penkon Gıda veİçecek Ürünleri Sanayive Ticaret Anonim Şirket).

ЕБРР поддерживает строительство завода по производству пищевых добавок в Казахстане

ЕБРР предоставляет кредиты до 25 миллионов евро компании Orzax Central Asia. В Казахстане будет построено новое производство пищевых добавок. Проект будет способствовать исследованиям и разработкам, а также более здоровому образу жизни.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит до 25 миллионов евро компании Orzax Central Asia — недавно созданному дочернему предприятию Orzax Türkiye — для строительства и эксплуатации нового производственного объекта пищевых добавок в Туркестанском регионе Казахстана.

Новое предприятие станет первой международной производственной базой Orzax Türkiye, что станет краеугольным камнем стратегии роста компании. После запуска завод удовлетворит спрос клиентов по всей Азии и Восточной Европе, утвердив Казахстан как региональный производственный центр высококачественных пищевых добавок.

Расширяя местное производство безопасных, сертифицированных добавок, проект поможет улучшить доступ к доступным продуктам питания, поддержать более здоровое питание и снизить нагрузку на системы общественного здравоохранения в Казахстане, Центральной Азии в целом и за его пределами.

Казахстан в настоящее время сильно зависит от импорта для многих переработанных продуктов питания и пищевых добавок — разрыв, который ограничивает инновации, развитие рабочей силы и мешает стране полностью использовать ценность своих сельскохозяйственных ресурсов. Этот проект представляет собой важную веху в преодолении этой зависимости.

Помимо увеличения производственных мощностей, объект также станет платформой для передачи знаний и развития навыков, принося международный опыт местным работникам и создавая новые рабочие места в передовых производственных сферах.

ЕБРР инвестировала в Казахстан более 10,2 миллиарда евро в 342 проектах, большая часть средств которых поддерживается частным предпринимательством.

Kia открывает производственный завод в Казахстане, открывая новую эру для автомобильной промышленности страны

Kia открыла новый производственный завод Qazaqstan LLP в Костанае, укрепляя роль Казахстана как регионального автомобильного хаба.

Завод, запущенный в сотрудничестве с казахстанскими партнёрами, представляет прямые инвестиции в размере 310 миллионов долларов США.

Церемония открытия прошла при участии 350 гостей, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который принял участие в мероприятии по видеосвязи, а также президента и генерального директора корпорации Kia Хо Сон Сона.

Завод сможет ежегодно собирать до 70 000 единиц при достижении полной мощности. Производство стартует с Kia Sorento в октябре 2025 года, затем обновленный Sportage в январе 2026 года.

Высокий уровень автоматизации, 68 роботов и полный цикл работы обеспечивают качество Kia на уровне мирового стандарта.

Корпорация Kia и её стратегические казахстанские партнёры провели церемонию открытия нового завода Kia Qazaqstan LLP в Костанае, Республика Казахстан.

Завод Kia Qazaqstan представляет собой крупную прямую инвестицию мирового автомобильного лидера в инженерные и промышленные возможности Казахстана, подчёркивая растущую роль страны как центра передового производства в Центральной Азии.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравительным словом во время церемонии открытия. На мероприятии также приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, президент и генеральный директор корпорации Kia Хо Сон Сонг, а также Андрей Лаврентьев, председатель совета директоров автомобильной компании Allur, а также национальные и региональные лидеры и значимые деловые партнёры.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил:

«Сегодняшнее значимое событие — яркий пример стратегического партнёрства и успешных отношений между Казахстаном и Республикой Корея. Республика Корея является надёжным партнёром Казахстана в Азии. Kia — это корпорация будущего, чьи автомобили гармонично сочетают передовые технологии, уникальный дизайн и высокую надёжность. Я уверен, что завод Kia станет новой точкой роста для казахстанской автомобильной промышленности. Новое предприятие также внесёт вклад в динамичное обновление отечественного автопарка».

Новый завод реализует прямые инвестиции в размере 310 миллионов долларов США, укрепляя местную экономику и развивающую экосистему автомобильной промышленности. Расположенный на выделенном участке площадью 630 000 м², завод Kia Qazaqstan является одним из самых автоматизированных автомобильных предприятий в Казахстане.

В будущем производственная линейка будет расширяться в соответствии с ростом спроса и прогресса в локализации, что ещё больше укрепит позиции Казахстана как нового автомобильного хаба.

Президент и генеральный директор Kia Хо Сон Сон сказал:

"Мы глубоко благодарны за твёрдую поддержку правительства Казахстана, региона и наших стратегических партнёров. KiaQazaqstan сыграет важную роль в закладке прочного фундамента для развития автомобильной промышленности Казахстана. Мы стремимся утвердить Kia как надёжный национальный бренд в Казахстане, основанный на прочных партнёрствах с его сотрудниками, бизнесом и учреждениями. Ваша твёрдая вера в наш совместный путь привела нас к этому определяющему моменту, который позволяет с гордостью говорить - Сделано в Казахстане".

Завод Kia Qazaqstan представляет собой не только ориентир передового производства. Это основа для будущей локализации, развития кластера поставщиков и углубления промышленного сотрудничества между Кореей и Казахстаном. Объединяя современные производственные технологии, местную экспертизу и стратегическую логистику, завод позиционирует Казахстан как восходящий центр автомобильного совершенства.

Thai Air Asia X запускает прямые рейсы в Алматы с 1 декабря 2025 года без визы

Thai Air Asia X (код рейса XJ) отмечает свой выход в Центральную Азию запуском прямых рейсов из Бангкока (DonMueang) в Алматы, Казахстан. Предлагая безвизовый доступ, захватывающие природные ландшафты, напоминающие Европу, впечатляющую архитектуру, богатое культурное наследие и освежающий прохладный климат круглый год, это направление обещает незабываемые впечатления для путешественников, ищущих живописный отдых и аутентичные культурные встречи.

Начиная с 1 декабря 2025 года, рейсы будут вылетать четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье) на просторных Airbus A330 Thai Air Asia, на каждом рейсе будет доступно 367 мест. В честь этого рубежа авиакомпания запускает специальный вводный тариф, начинающийся всего с 6 690 батов в одну сторону. Бронируйте сейчас с 8 по 21 сентября 2025 года для путешествий с 1 декабря 2025 года по 28 марта 2026 года через приложение AirAsia MOVE или в airasia.com.

Госпожа Паттра Бусаравонгсе, генеральный директор Thai Air Asia X, сказала:

«Этот новый маршрут — не только наш первый шаг в Центральную Азию из Таиланда, но и смелая возможность познакомить тайских путешественников с захватывающим направлением, которое до сих пор относительно малоизвестно. Алматы полон сюрпризов — от потрясающих природных пейзажей до освежающей прохладной погоды — предлагая путешествие, не имеющее аналогов нигде больше. Расширение в новые регионы позволяет нам расширять клиентскую базу, продолжая предлагать доступные и выгодные поездки, которыми славится Thai Air Asia X».

Алматы, бывшая столица Казахстана, сочетает культурное разнообразие с великолепной природной красотой — от заснеженного Большого Алматинского озера и драматичного каньона Чарын до знаменитого горнолыжного курорта Шымбулак, предлагающего катание на лыжах с ноября по май. Город также изобилует культурными символами, такими как Зенковский собор, Центральный государственный музей — крупнейший в Центральной Азии, и оживлённый Зелёный базар, где традиции встречаются с современной жизнью.

Thai Air Asia X, эксплуатирующая парк из девяти Airbus A330, в настоящее время выполняет прямые рейсы из Бангкока (Дон Муанг) в 7 направлений; Токио, Осака, Нагоя, Саппоро (Япония), Сеул (Южная Корея), Дели (Индия), Шанхай (Китай) и Алматы (Казахстан) станут восьмым направлением.

Медные проекты Казахстана

Sarytogan Graphite создала новое дочернее предприятие на 100% принадлежащее «Bainamys LLP», чтобы использовать навыки своей устоявшейся разведывательной команды для поиска медного порфира в Казахстане. Первая лицензия на разведку, полученная и выданная, называется «Baynazar».

Центральноазиатский пояс (CAOB) содержит множество крупных медно-золотых порфировых месторождений, включая в Казахстане: Бозшакол, Актогай, Кунрад, Нурказган и Коксай (каждый 3-6 млн тонн куб.) и Ою-Толгай (44 млн т) в Монголии.

Медный проект Байназар

282 км² Байназар ЭЛА расположен в 20 км к западу от месторождения графита Сарытоган в Центральном Казахстане. Байназар ELA следует по краям кальдеры Байназар, где советские исследования выявили залежи меди, золота, серебра, молибдена и вольфрама. В 2024 году Сарытоган выполнил аэрографическое исследование с высоким разрешением. Отбор проб почвы выявил несколько высокоприоритетных аномалий, соответствующих системам медного порфира.

Проект Копа

Копа расположена в 100 км к северо-западу от Алматы в Южном Казахстане, с хорошим доступом по асфальтированным дорогам. Лицензия на разведку Копа площадью 120 км² — это новый проект, запланированный геологами Сарытога и недавно предоставленный сроком на шесть лет с правом продления. Лицензия на разведку Копа окружает небольшой золотой рудник Жартас, охватывающий остальную часть вулканической кальдеры Коскудук, где советские исследования выявили аномалию Cu, Au, Ag, Zn и Pb.

Ivanhoe Mines начинает разведку меди, содержащейся в осадках, в центральном Казахстане

Создано совместное предприятие для исследования бассейна Чу-Сарысу, третьего по величине осадочного медного бассейна в мире. Лицензионный пакет до 16 000 км2, самый крупный в медном бассейне Чу-Сарысу. Ivanhoe использует свой опыт в разведке медных месторождений первого уровня в шельфе Western Foreland.

Исполнительный сопредседатель Ivanhoe Mines Роберт Фридланд и президент Марна Клоете объявили о создании совместного предприятия по разведке медного бассейна Чу-Сарысу в Казахстане, третьем по величине медном районе в мире с осадочными породами.

Совместное предприятие совместно с британской частной компанией Pallas Resources охватывает перспективный лицензионный пакет до 16 000 км2, охватывающий накопленный набор данных советских исследований. Для сравнения, пакет лицензий примерно в 7,5 раз превышает проект по разведке Western Forelands компании Ivanhoe.

Ivanhoe взяла на себя обязательство профинансировать разведку на сумму 18,7 миллиона долларов в течение первых двух лет, с правом приобретения для дальнейшего увеличения доли владения до 80% со временем. Ведутся разведочные работы, включая найм специализированной исследовательской команды. Контракт на воздушную геофизику сейчас находится на тендере и ожидается в ближайшее время.

Основатель и исполнительный сопредседатель Ivanhoe Роберт Фридланд прокомментировал:

"Возможно, вы задаётесь вопросом, зачем мы едем в Казахстан? Это связано с тем, что Казахстан является крупной горнодобывающей юрисдикцией и местом расположения третьего по величине в мире осадочного медного бассейна. Группа Ivanhoe имеет долгую историю в Казахстане... мы любим эту страну, любим её людей и с нетерпением ждём возвращения в эту замечательную страну, чтобы ещё больше раскрыть значительный геологический потенциал бассейна Чу-Сарысу".

Стратегическое партнёрство Ivanhoe — это исключительная возможность применить наш опыт разведки в одном из самых перспективных медных бассейнов мира.

Имея наследие достижений в развивающихся минеральных юрисдикциях, включая Казахстан, Ivanhoe гордится тем, что использует свой опыт для создания долгосрочной ценности для наших акционеров и сообществ, в которых мы работаем. Наша приверженность выходит за рамки открытия жизненно важных медных ресурсов, сосредотачиваясь на устойчивом развитии и создании долгосрочных экономических возможностей в Казахстане.

Чу-Сарысу — третий по величине в мире медный бассейн, содержащий осадки, после Центральноафриканского медного пояса и европейского Купфершифера, где хранится 27 миллионов тонн меди. Он включает крупные месторождения, такие как 100-летний комплекс Жезказган, содержащий более 22 миллионов тонн меди. Обширный комплекс производит примерно 200 000 тонн меди в год, а также значительные серебряные побочные продукты из одной открытой шахты и шести подземных шахт.

Геологическая служба США (USGS) оценивает, что в бассейне Чу-Сарысу сохранилось примерно 25 миллионов тонн неоткрытой меди, что подчеркивает её нераскрытый потенциал. Кроме того, в бассейне встречаются нахождения свинца, цинка, серебра, бария и стронция. Несмотря на значительную перспективу, разведка месторождений в основном игнорируется по всему региону уже более 40 лет.

Казахстан обладает богатой историей в горнодобывающей промышленности. В настоящее время эта центральноазиатская страна занимает место крупнейшего производителя урана в мире, второго по величине производителя хромита, а также крупного производителя меди, цинка, железной руды и угля. В настоящее время добыча и добыча карьеров составляют примерно 14% валового внутреннего продукта страны (ВВП) и 17,5% экспорта страны, что эквивалентно примерно 10,5 млрд долларов США.

Казахстан является высокоэкономичной юрисдикцией для разведки и добычи полезных ископаемых с квалифицированной рабочей силой и относительно низкими затратами на эксплуатацию, включая труд и электроэнергию.

Несмотря на геологический потенциал, расходы на разведку в Казахстане заметно отстают от других крупных горнодобывающих юрисдикций. В среднем за последние 15 лет на разведку было потрачено примерно 100 миллионов долларов в год, согласно данным S&P Global. Однако за последние 12 месяцев наблюдается заметный рост активности по разведке благодаря упрощённому процессу регистрации лицензий на разведку, а также появлению геофизических данных советской эпохи.

Группа Roca инвестирует €70 миллионов в строительство промышленного завода в городе Кызылорда, Республика Казахстан — стратегического проекта, соответствующего плану развития компании в Центральной Азии. На официальной встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, а также председателями группы Roca Сантьяго де Гомаром и Хосе М Рока было подписано соглашение, по которому компания выразила намерение создать в стране свой производственный центр для Центральной Азии.

Проект предусматривает строительство промышленного объекта в Кызылорде, предназначенного для производства и сборки керамической санитарной техники, мебели для ванных комнат, скрытых цистерн и других изделий для ванных помещений. Инициатива также включает планы по развитию дистрибутивных мероприятий, чтобы сделать эти продукты доступными по всей территории страны.

Эти инвестиции являются частью международной стратегии расширения группы Roca, в рамках которой Казахстан должен стать промышленным, технологическим и коммерческим центром компании для Центральной Азии.

С этим новым заводом RocaGroup укрепляет свою приверженность инновациям, устойчивому развитию и созданию местной ценности, поддерживая занятость и экономический рост в регионе, играющем ключевую роль в будущем промышленного сектора.

Coca-Cola İçecek расширяет инвестиции в Центральной Азии

Работая с 36 заводами по разливу и 3 фрукто-перерабатывающими предприятиями в 12 странах, Coca-Cola İçecek (CCI) подписала рамочное соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан о строительстве своего четвертого завода по разливу в стране, после существующих заводов в Алматы, Астане и Шымкенте. В соответствии с принципом инвестирования опережая спрос, CCI продолжает рост в Центральной Азии и планирует начать строительство нового завода в 2026 году.

В составе турецкой группы Anadolu Coca-Cola İçecek (CCI) продолжает реализовывать свою долгосрочную концепцию роста и устойчивого развития в Центральной Азии и на Кавказе. После ввода в эксплуатацию третьего завода в Шымкенте, Казахстан, в 2024 году CCI подписала рамочное соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан о создании четвертого завода по разливу в городе Актобе.

Строительство нового завода в Актобе запланировано на 2026 год. После запуска ожидается, что она обеспечит прямую занятость более 120 человек и косвенную — сотням других в регионе. Завод будет использовать экологически чистые технологии и международную систему управления отходами, что способствует устойчивой промышленной экосистеме Казахстана.

Карим Яхи, генеральный директор Coca-Cola İçecek, с гордостью выразил гордость подписанием рамочного соглашения по строительству четвёртого завода всего за год после открытия третьего завода в Шымкенте.

«С заводом в Шымкенте наши общие инвестиции в Казахстан достигли 500 миллионов долларов США в прошлом году. Благодаря молодому и динамичному населению, растущей экономике и региональной роли Казахстан продолжает оставаться для нас очень важным рынком. Новый завод в Актобе является конкретным отражением приверженности CCI региональному росту и нашей уверенности в Казахстане».

Социально-экономический вклад CCI и прозрачная деятельность в Казахстане были отмечены многочисленными престижными наградами, включая премию «Лучший налогоплательщик», премию Казахстанского глобального инвестиционного круглого стола (KGIR) и Государственную премию за социальную ответственность.

Корпорация Chevron объявила, что аффилированная Tengizchevroil LLP начала добычу нефти в рамках проекта будущего роста (FGP), расположенного на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане

FGP — третий перерабатывающий завод, действующий на нефтяном месторождении Тенгиз, который расширяет возможности впрыска кислого газа и, как ожидается, увеличит добычу до одного миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Этот этап последовал за завершением проекта управления давлением в устьях скважины (WPMP) в 2024 году, направленного на оптимизацию месторождения и перерабатывающих заводов.

Расширение FGP направлено на увеличение добычи сырой нефти на 260 000 баррелей в день при полной мощности.

Нефтяное месторождение Тенгиз, расположенное на западе Казахстана, является самым глубокодобывающим нефтяным месторождением в мире и крупнейшим в мире резервуаром с одноразовым добывающим месторождением.

«Эта веха завершает многолетний проект, полностью обновивший возможности по сбору и переработке одного из крупнейших нефтяных месторождений мира, что принесёт значительную экономическую выгоду Республике Казахстан», — сказал Клей Нефф, президент Chevron International Exploration and Production.

«Это достижение стало возможным благодаря нашему прочному партнёрству с Казахстаном, нашими подрядчиками и местной рабочей силой».

Проекты FGP и WPMP совместно установили энергетические системы в Тенгизе с пятью газотурбинными генераторами Frame 9, добавили четыре больших компрессионных поезда с дополнительной насосной мощностью, установили новый централизованный центр управления и улучшили обработку и реинжекцию кислого газа на месторождение для долгосрочного поддержания давления.

ТОО «ТенгизШевройл» — казахстанское партнёрство, принадлежащее Chevron, 50 процентов; KazMunayGas — 20 процентов; ExxonMobil — 25 процентов; и Лукойл — 5 процентов.