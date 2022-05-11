"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли

В Telegram распространяется сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в «нерешенных разногласиях Казахстана и России». Это сообщение опровергли в Министерстве торговли и интеграции РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Информация о планах Казахстана не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

Эту информацию также опровергли в Министерстве иностранных дел РК.

Также отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий о том, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно.

На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет.