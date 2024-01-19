Казахстан – Италия: новый этап в двусторонних отношениях

Первая зарубежная поездка Касым-Жомарта Токаева в наступившем году стала двойным официальным визитом – в Итальянскую Республику и Государство Ватикан.

В первый день в Риме Президент провел переговоры с руководством Италии. На второй день визита, 19 января, запланированы аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска в Ватикане, а также посещение штаб-квартир Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН.

Встреча в Квиринальском дворце

Официальный визит Главы государства в Италию начался со встречи с Президентом Серджо Маттареллой.

Переговорам лидеров двух стран предшествовала официальная церемония встречи: в Квиринальском дворце в честь прибытия Касым-Жомарта Токаева был поднят флаг Казахстана и прозвучали гимны двух стран. После приветственного рапорта начальника Почетного караула президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Подчеркнув, что это его первый визит в Италию в статусе Президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Серджо Маттареллу за гостеприимство. Глава государства отметил продолжительный и взаимовыгодный характер отношений с Итальянской Республикой – надежным партнером Казахстана в Европейском союзе – и подчеркнул, что нынешние переговоры дают возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес (в том числе развитие экономических связей и укрепление отношений, направленных на процветание двух стран), а также пути решения актуальных международных проблем.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе.

– Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным, – заявил Глава государства.

Наряду с этим лидер Казахстана подробно рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов сферах экономики страны, включая «зеленую» энергетику.

Главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Отметили важность укрепления системы международных отношений и глобальной безопасности на основе уважения принципов Устава ООН.

Также президенты обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и Центральной Азии с Европейским союзом, особо подчеркнув наличие солидных перспектив для взаимовыгодного сотрудничества в сфере транс­порта и логистики и, в частности, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Пользуясь случаем, Глава государства поздравил Президента Маттареллу со вступлением Италии на пост председателя «Большой семерки» и пожелал успехов в реализации повестки дня G7.

В свою очередь Серджо Маттарелла отметил большой интерес в Италии к проводимому в Казахстане курсу политической и общественной модернизации. Он поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за визит в Рим и выразил уверенность, что результаты переговоров придадут дополнительный импульс двусторонним экономическим, политическим и культурно-гуманитарным связям.

В завершение официальной встречи, прошедшей в теплой и дружественной обстановке, Касым-Жомарт Токаев передал итальянскому коллеге приглашение посетить Казахстан с визитом, которое было с благодарностью принято. После переговоры глав государств продолжились в формате рабочего обеда.

Возможности и перспективы

После Президент Казахстана отправился на переговоры с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

При встрече с Премьер-министром Глава государства поблагодарил ее за оказанный теплый прием на итальянской земле. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи.

– Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста, – добавил Президент.

Он также напомнил, что Италия является ведущим торговым партнером нашей страны в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику – прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как Eni, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони также отметила высокий уровень казахско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.

– Мы рассматриваем Ваш визит как прекрасную возможность для дальнейшего укрепления казахско-итальянских отношений, – обратилась Премьер-министр к Президенту.

В ходе встречи особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам «зеленой» энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

– Уверен, что состоявшиеся переговоры ознаменуют новый этап в наших двусторонних отношениях и откроют хорошую возможность для поиска перспективных направлений сотрудничества, – подытожил Президент.

Заявление, соглашения, меморандумы

По итогам встречи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони приняли Совместное заявление.

В нем, в частности, стороны отметили действие Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Италией от 5 ноября 2009 года, выразили удовлетворение доверительным и регулярным диалогом на всех уровнях. Как подчеркивается в заявлении, за более чем 30 лет с момента установления дипломатических отношений страны трансформировали свои связи в прочное партнерство, основанное на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве.

«Отмечаем высокую динамику казахстанско-итальянского сотрудничества и желаем продолжить в духе стратегического партнерства диверсификацию и углубление связей во всех областях, представляющих взаимный интерес», – говорится в заявлении.

Отдельно отмечен высокий потенциал дальнейшего развития торгово-экономических отношений и инвестиционных связей Казахстана и Италии. При этом ключевыми направлениями сотрудничества названы энергетика, разведка и добыча природных ресурсов, «зеленая» экономика, строительство, инфраструктура, транспорт и логистика, сельское хозяйство, научно-технологическая деятельность и консалтинговые услуги. В этой связи стороны приветствовали создание Делового совета и отметили важность межправительственных переговоров по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Также отмечена важность расширения сотрудничества в сфере высшего образования, в частности, между ведущими университетами двух стран, специализирующимися в области науки и технологий. Выражено намерение наращивать сотрудничество в сфере культуры, при этом отдельно в заявлении упомянуто участие Казахстана в 60-й Международной биеннале в Венеции как в мероприятии, которое будет способствовать популяризации культуры и искусства нашей страны как в Италии, так и за рубежом.

Затронуты в Совместном заявлении также вопросы взаимодействия с Центральной Азией. Выражается поддержка запуска крупных инициатив в сфере транспорта и связи в ЦА, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, и реализации проекта Европейского союза Global Gateway.

«Подтверждаем стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию. Отмечаем важность проведения в 2024 году встречи в формате «ЦА + Италия» в городе Риме, а в 2025 году – в Казахстане», – также говорится в документе.

Итальянская сторона также высоко оценила инициативы Казахстана в области климатической повестки, включая предложения о создании Проектного офиса стран ЦА по охране окружающей среды и изменению климата в Алматы и о проведении Регионального климатического саммита под эгидой ООН в 2026 году в Казахстане.

Заявили лидеры также о стремлении укреплять взаимодействие двух стран на основе принципа взаимного уважения, углублять двустороннее сотрудничество в рамках многосторонних форумов (в частности, ООН), содействовать миру, безопасности и стабильности как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Кроме того, в заявлении зафиксировано приглашение Президента РК Председателю Совета министров Итальянской Республики совершить визит в Казахстан в ближайшее время.

Также, по информации пресс-службы Президента, в рамках визита был подписан ряд документов, нацеленных на развитие взаимодействия двух стран в различных сферах.

Так, между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики подписано Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве заключен между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции Италии.

Меморандумы о взаимопонимании подписаны между Министерством культуры и информации РК и Министерством культуры Италии, Министерством науки и высшего образования РК и Министерством университетов и исследований Италии, а также между Академией государственного управления при Президенте РК и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики.

Казахстанский фонд «Самрук-Казына» и итальянская группа компаний Cassa Depositi i Prestiti подписали Соглашение о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики.

Кроме того, подписано Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией «КазМунайГаз» и итальянской компанией Eni о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.