Международные эксперты, присутствовавшие на республиканском референдуме, поделились своими впечатлениями об увиденном на избирательных участках в ходе пресс-конференции, сообщает Kazpravda.kz

Андрей Шевченко, возглавляющий Комитет Совета Федерации Федерального Собрания России по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, напомнил, что принятие новой Конституции является ключевым событием в жизни любого государства, и особо выделил высокий уровень организации процесса в Казахстане.

«Видно, насколько хорошо подготовлены и комиссии, и сами избирательные участки, насколько информативно сделан весь материал, который находится на участках. Отметили еще, что отдельно есть места для голосования для маломобильных людей. Это тоже очень важно. Я думаю, что у нас сегодня еще будет возможность обязательно проехать по избирательным участкам, посмотреть. Здесь есть, чему поучиться, организация проведения такого мероприятия, я думаю, на высшем уровне», – заявил Шевченко.

Его слова поддержал Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ. По его словам, Казахстан демонстрирует умение грамотно организовывать процесс голосования.

«Особо, что бросилось в глаза — подготовленность, высокая профессиональная подготовленность членов комиссий. Согласен, нам есть всем, чему у вас поучиться», – подчеркнул он.

Наблюдательная миссия ШОС также дала высокую оценку организации республиканского референдума по новой Конституции Казахстана.