Казахстан может установить безвизовый режим с еще одной страной

Казахстан и Никарагуа обсуждают возможность взаимного введения безвизового режима поездок для своих граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
В формате видеоконференции состоялись первые консульские консультации между Республикой Казахстан и Республикой Никарагуа. Казахстанскую сторону на них возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, никарагуанскую – вице-министр иностранных дел Иван Лара.
«Отметив конструктивное начало диалога по консульским вопросам, стороны подтвердили намерение укреплять дружественные отношения между двумя странами и обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в консульской сфере.
Особое внимание было уделено скорейшему подписанию межправительственного соглашения об обоюдном освобождении граждан от визовых требований при посещении Казахстана и Никарагуа, что способствовало бы расширению контактов между двумя странами», – сообщили в МИД РК.