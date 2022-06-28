Казахстан может установить безвизовый режим с еще одной страной

Казахстан и Никарагуа обсуждают возможность взаимного введения безвизового режима поездок для своих граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В формате видеоконференции состоялись первые консульские консультации между Республикой Казахстан и Республикой Никарагуа. Казахстанскую сторону на них возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, никарагуанскую – вице-министр иностранных дел Иван Лара.

«Отметив конструктивное начало диалога по консульским вопросам, стороны подтвердили намерение укреплять дружественные отношения между двумя странами и обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в консульской сфере.

Особое внимание было уделено скорейшему подписанию межправительственного соглашения об обоюдном освобождении граждан от визовых требований при посещении Казахстана и Никарагуа, что способствовало бы расширению контактов между двумя странами», – сообщили в МИД РК.