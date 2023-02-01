Казахстан намерен закрыть торговое представительство в Москве

Министерству торговли и интеграции совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов поручено принять меры, вытекающие из постановления.

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На портале "Открытые НПА" опубликовали постановление Правительства о некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в тексте постановления.

В соответствии с приложением этого постановления некоторые решения Правительства утратят свою силу.

Министерству торговли и интеграции совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов поручено принять меры, вытекающие из данного постановления.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля.

Торговое представительство Казахстана расположено в Москве. Представительство функционирует на основании соглашения от 1992 года "О создании взаимных торговых представительств".