Но в цифровом мире нельзя расслабляться ни на минуту, – считает депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Сегодня уровень цифровизации в Казахстане можно оценить как достаточно высокий, особенно в таких сферах, как финансы и государственные услуги. Банковский сектор перешел на онлайн- и мобильные сервисы, электронное правительство входит в международные рейтинги, граждане активно используют цифровые порталы. Об этом говорят мировые рейтинги со стандартизированной системой оценки.

Но это не говорит о том, что нам не над чем работать. Уже сегодня цифровая зрелость различается по отраслям. Ряд цифровых решений в социальной сфере, например, пока находятся в стадии точечных пилотов. Есть над чем работать в части формирования качественных баз данных. В ЖКХ цифровизация только набирает обороты, и здесь сохраняются пробелы прежде всего потому, что сфера имеет проникающий характер. В таких случаях оцифрованный центральный госорган не сможет работать, пока не дойдет до каждого предприятия. Работа в этом направлении сейчас активно ведется отраслевыми министерствами.

Реформируется электронное правительство, строится новая платформа QazTech, которая будет отвечать современным требованиям сервиса и безопасности.

При этом чем больше «цифры» в экономике, тем острее стоит вопрос инфраструктуры.

Если пару лет назад мы думали, что решили вопрос с инфраструктурой ЦОД, то темпы накопления данных и новое программное обеспечение привели к их дефициту сегодня. Действующие центры обработки данных не покрывают растущий спрос на хранение и обработку больших массивов данных, особенно для задач искусственного интеллекта, облачных решений и электронной коммерции. Именно поэтому Казахстан сегодня наращивает темпы развития цифровой инфраструктуры.

То же самое можно сказать про связь. Несмотря на внедрение 5G и расширение сетей, сохраняется разрыв между городами и селами. Это ограничивает доступность цифровых сервисов в образовании, медицине и госуслугах.

Еще один важный момент, который актуализируется вместе с тотальной цифровизацией – это безопасность. Специалисты в сфере кибербезопасности говорят, что оцифровывать нужно столько данных, сколько мы сможем защитить. Согласна с ними полностью, но есть и другой путь. Не останавливая цифровизацию, повышать интенсивность и качество защиты, выделять достаточные средства, усиливать профессиональный состав отрасли.

Наконец, стремительное цифровое развития имеет регуляторный аспект. И эта уже наша профессиональная задача как законодателей. Сегодня регулирование цифровой сферы остается фрагментарным: разные законы, подзаконные акты и нормы разрозненно регулируют данные, электронные документы, платформы и ИИ. Впереди стоит задача системного пересмотра подходов казахстанского цифрового законодательства – принятие Цифрового кодекса, который должен объединить и обновить правила цифровой экономики. Эти изменения позволят создать предсказуемую и современную правовую среду, где цифровые технологии будут развиваться быстрее, а бизнес и граждане будут лучше защищены.

Таким образом, сформирован прочный фундамент цифрового государства, но перед страной стоят новые задачи: устранить цифровое неравенство между отраслями и регионами, развить инфраструктуру и провести регуляторную реформу, без которой новые технологии, включая ИИ, не смогут раскрыть свой потенциал.

В каких сферах искусственный интеллект принесет наибольшую пользу для общества? Скажу то, что очевидно и на слуху. Во-первых, в мире ИИ уже сегодня помогает врачам анализировать медицинские изображения, прогнозировать течение заболеваний и подбирать персонализированные схемы лечения. В ряде стран медицинские приложения уже проходят аккредитацию как изделия медицинского назначения и рекомендуются к использованию, особенно у пациентов с диспансерным наблюдением.

У нас активно пилотируются системы прогнозирования заболеваний системы кровообращения и онкологических патологий. Ряд медицинских стартапов, созданных казахстанцами, сегодня имеют мировое имя.

Персонифицированные решения у нас пока малодоступны, но тоже есть пилоты. После создания регуляторной базы, я думаю, они будут применяться шире. В Казахстане это особенно важно для отдаленных регионов, где не хватает специалистов. Дистанционная диагностика и системы поддержки принятия решений позволят сократить разрыв в доступе к качественной медпомощи. Но здесь кроме желания и регулирования нужны немалые инвестиции, ведь дистанционные консультации основываются на качественно собранных медицинских данных, а это датчики и очень хороший Интернет.

Во-вторых, образование. ИИ дает возможность выстраивать индивидуальные траектории обучения, подстраиваясь под темп и уровень знаний каждого ученика. Это решает проблему перегруженности учителей и помогает повысить качество обучения в сельских школах. Кроме того, ИИ может использоваться для адаптивного тестирования, перевода учебных материалов и развития цифровой грамотности. Но в этих вопросах очень важно соблюдать рациональные и этические границы. В общем, не увлекаться, чтобы инструменты ИИ не вытеснили когнитивную активность обучающихся и педагогов.

В-третьих, ИИ позволит автоматизировать рутинные процессы, упростить обработку заявлений, ускорить оказание госуслуг в системе государственного управления. Системы анализа больших данных помогут государству эффективнее прогнозировать социально-экономические процессы и предотвращать риски. Но и здесь есть условия – качественные и актуальные данные, а также критическое мышление на этапе принятия решений человеком.

В-четвертых, ИИ стимулирует рост производительности за счет автоматизации процессов, прогнозной аналитики, оптимизации логистики и энергоэффективности на производстве. Для малого и среднего бизнеса он открывает доступ к инструментам, которые раньше были доступны только крупным корпорациям. Главный вопрос – правильно ими распорядиться.

Могут помочь системы ИИ и в сельском хозяйстве. Для Казахстана это особенно актуально. Системы на базе ИИ позволяют мониторить состояние почв, прогнозировать урожайность, оптимизировать полив и использование удобрений. Это повышает эффективность производства и снижает издержки. Есть примеры использования систем и в животноводстве. Буквально неделю назад в Костанае прошел региональный инвест-форум, который был посвящен вопросам внедрения ИИ, и там такие системы были продемонстрированы в действии.

Кроме того, ИИ помогает анализировать большие массивы данных для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Учитывая наш опыт с природными катаклизмами последних лет, это крайне важная опция. В городской среде это интеллектуальные системы транспорта и видеонаблюдения, которые решают вопросы безопасности.

В общем, сферы применения довольно широки. Главное, грамотно, безопасно и своевременно адаптировать эти технологии под наши актуальные нужны.

Эти вопросы стоят на личном контроле Главы государства. Президент уделяет вопросам технологического развития страны внимание в каждом стратегическом документе. Озвучивает вопросы цифровизации на международных площадках.

Таким образом, как я уже отметила в начале, государство работает в трех направлениях. Мы, как законодатели, отвечаем за законодательное обеспечение, работая сегодня над законом об искусственном интеллекте и Цифровым кодексом. Еще одна задача – развитие инфраструктуры, а именно: строительство дата-центров, закупка суперкомпьютеров, развитие сетей связи. И конечно, поддержка бизнеса и стартапов через гранты, льготы и пилотные площадки для тестирования технологий – это так называемая благоприятная экономическая среда.

Что касается рисков при внедрении искусственного интеллекта – да, в мировой повестке уже укрепился ряд традиционный опасений, связанных с внедрением ИИ.

Это, прежде всего, правовые и этические вызовы. Сегодня остро стоит вопрос охраны авторских прав при обучении моделей, реализуются сценарии использования ИИ для создания дезинформации и дипфейков, а также сохраняется проблема недостаточной прозрачности алгоритмов. Минимизировать эти риски можно через разработку четких правил и требований. Правда, с учетом эволюции систем ИИ не все требования возможно выполнить уже сегодня.

В эпоху ИИ обретает особую ценность персональная информация, поскольку все чаще она используется без согласия. Здесь на первый план выходят механизмы шифрования и анонимизация данных, ведь отказаться от их использования уже невозможно.

Часто называются и прогнозируются социальные риски. Например, сокращение рабочих мест в отдельных профессиях и усиление цифрового неравенства между теми, кто имеет доступ к технологиям, и теми, кто его лишен. Минимизировать такие последствия помогут программы переподготовки кадров, расширение доступа к цифровой инфраструктуре в регионах и введение социальных гарантий, в том числе безусловных.

Важно обратить внимание на то, что ИИ – недешевая технология и ее флагманы формируют технологическую зависимость. При опоре исключительно на зарубежные модели и облака Казахстан, как большинство других стран, рискует оказаться в состоянии импортозависимости в критически важной сфере. Здесь необходимо развивать собственные центры обработки данных, отечественные языковые модели и национальные цифровые платформы.