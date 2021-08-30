Казахстан обновил свой рекорд по медалям на Паралимпийских играх

Казахстанские паралимпийцы взяли высокий темп по завоеванным медалям на проходящих в столице Японии летних Параиграх-2020. Вчера третью серебряную медаль в копилку нашей нацио­нальной сборной принесла дзюдоистка Зарина Байбатина, которая добралась до финала в весовой категории до 70 кг и лишь в главной схватке уступила представительнице Азербайджана Дурсадаф Каримовой.Таким образом, теперь у сборной Казахстана в активе уже четыре награды, из них одна золотая и сразу три серебряные. Напомним, что первое место в пара пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев. А после него вторые места занимали наши дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.Так, в пятницу Ануар дошел до финала Паралимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 60 кг и в решающей схватке уступил Вугару Ширинли из Азербайджана.В это же время в субботу Темиржан Даулет вышел в финал, в полуфинале весовой категории до 73 кг иппоном одолев грузина Георгия Калдани. К сожалению, в главном поединке он уступил Ферузу Саидову из Узбекистана, но тем не менее его результат, как и всех наших дзюдоистов, конечно же, впечатляет.Стоит отметить, что сборная Казахстана обновила свой рекорд по медалям за все время выступления на летних Паралимпийских играх. Первые медали для нашей страны в этих крупнейших мировых состязаниях были добыты в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016-м. Тогда у нас было одно «золото» и одно «серебро».Напомним, на Паралимпиаде-2020 в Токио нашу страну представляют 25 спортсменов в семи видах спорта, и мы ждем новых блестящих выступлений от наших атлетов.