1 февраля в Казахстане отмечается День работников гражданской авиации и День служб авиационной безопасности Казахстана. В честь профессионального праздника в Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялось торжественное собрание.

В ходе мероприятия работникам и ветеранам отрасли, внесшим значительный вклад в развитие гражданской авиации, министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев вручил нагрудные знаки «Еңбек ардагері», «Құрметті авиатор», а также благодарственные письма.

В своей поздравительной речи министр транспорта отметил ключевые достижения отрасли:

«3 декабря 2025 года Президент страны провел совещание, которое стало первым за тридцать лет на таком высоком уровне, полностью посвященное вопросам гражданской авиации. Это подчеркивает особое внимание государства к отрасли и подтверждает ее стратегическое значение. Аэропорты Казахстана обслужили 31,8 млн пассажиров, обработано 173,28 тыс. тонн грузов, авиакомпании перевезли 15,4 млн пассажиров. Международное сообщение охватывает 135 маршрутов в 30 стран, количество рейсов в неделю – 626. За этими цифрами – тысячи профессионалов: более 25 тысяч человек, ежедневно обеспечивающих стабильную и безопасную работу всей системы. Это результат вашей работы», – подчеркнул Нурлан Сауранбаев, отметив также итоги аудита Международной организации гражданской авиации по авиационной безопасности, который показал уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане на 95,7%.

Данный показатель является одним из самых высоких не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT).

Казахстан прочно удерживает лидерство в Центральной Азии по основным показателям развития авиационной отрасли – пассажирским перевозкам и грузообороту, а также среди стран СНГ по показателям безопасности полётов (82 %).

В июле 2025 года состоялся первый в истории официальный визит в Казахстан Президента Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано.

В 2026 году в Казахстане будет создан Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, который позволит производить независимую расшифровку бортовых регистраторов (черных ящиков), различные виды экспертиз, а также исследования в области микроэлектроники, включая их восстановление.

Авиакомпании Казахстана в текущем году планируют приобрести 9 новых воздушных судов, что увеличит общий авиапарк до 118 самолётов.

В рамках расширения маршрутной сети запланировано открытие и развитие авиасообщения с такими направлениями, как Вена (Австрия), Абу-Даби (ОАЭ), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Сиань, Шанхай (Китай), Дели (Индия), Рим (Италия) и др.

Продолжается работа по снижению стоимости авиатоплива для развития международных авиахабов. Цена авиатоплива составляет менее 1000 долларов за тонну.

Также в этом году предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, включая реконструкцию терминала внутренних рейсов аэропорта города Алматы, начало строительства нового терминала аэропорта города Атырау, капитальный ремонт перрона аэропорта города Актау и реконструкцию аэродрома аэропорта города Павлодар. Планируется начало строительства вторых взлётно-посадочных полос в аэропортах городов Астана и Шымкент. Работа по развитию свободных экономических зон в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Актау и Актобе будет продолжена.

Кроме того, предусмотрено завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерлі, а также восстановление аэропорта города Аркалык.

По завершении торжественного мероприятия Нурлан Сауранбаев провёл встречу с ветеранами авиационной отрасли. В ходе встречи ветераны поделились своими мнениями и предложениями по вопросам развития гражданской авиации. Министр выразил признательность за их многолетний труд и отметил, что высказанные инициативы будут учтены в дальнейшей работе. В завершение встречи в знак уважения и внимания был организован праздничный фуршет для ветеранов и награжденных.