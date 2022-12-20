Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Гуманитарная помощь была передана старейшинам и представителям четырех населенных пунктов Вара, Субха-Хел, Девари и Рагзаи.

Фото пресс-службы МИД РК

Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев посетил уезд Бармаль провинции Пактика совместно с представителями Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Цель визита – передача пострадавшим от разрушительного землетрясения части гуманитарной помощи (одежда, кровати, матрацы, одеяла, мини печки и др.), ранее отправленной Казахстаном через МООНСА.

В ходе визита гуманитарная помощь была передана старейшинам и представителям четырех населенных пунктов Вара, Субха-Хел, Девари и Рагзаи.

"Старейшины и представители населенных пунктов выразили признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Правительству РК и казахстанскому народу за обращение к народу Афганистана, находящемуся в тяжёлом положении, и оказание значительной помощи", - отметили в МИД.