Казахстан передал Таджикистану 15 тысяч тонн мазута в качестве гумпомощи

Это позволит стабильно функционировать важным энергетическим объектам страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

В Душанбе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи Казахстана таджикской стороне.

Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов отметил, что в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева принято решение оказать Республике Таджикистан гуманитарную помощь на сумму 2 млрд 542 млн тенге (около 5,65 млн долларов США) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны.

«Поставка гуманитарного груза осуществляется при содействии казахстанского агентства международного развития «KazAID» и является вкладом в обеспечение энергетической безопасности и проявлением стратегических отношений, присущих казахско-таджикскому многовековому взаимодействию», - говорится в сообщении.

Общий объём поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте, начиная с 2006 года, превысил 50 млн долларов США.