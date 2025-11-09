Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джиу-джитсу

В столице Таиланда Бангкоке завершились соревнования среди взрослых на чемпионате мира по джиу-джитсу, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Сборная Казахстана, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей, заняла первое место в общекомандном зачёте среди мужчин и женщин.

Чемпионы Казахстана:

Талант Токтыбаев (контакт, 85 кг), Акбар Елубайулы (контакт, +94 кг), Акжунис Утебаева (контакт, 57 кг), Максат Толенди (ноу-ги, 85 кг), Максат Муратулы (ноу-ги, 56 кг),

Атакельди Есетов (ноу-ги, 62 кг), Аслан Канатбек (хиф-контакт, 62 кг), Әбу-Бакир Жанибек (хиф-контакт, 69 кг), Жибек Кулымбетова (неваза, 48 кг), Шерхан Жаксылык (хиф-контакт, 85 кг), Бекзат Баймуратов (хиф-контакт, 77 кг).

Общий зачёт (взрослые):

1. Казахстан - 11 «золото», 16 «серебра», 13 «бронзы»

2. Команда нейтральных атлетов - 10 «золота», 7 «серебра», 17 «бронзы»

3. ⁠Вьетнам - 8 «золота», 7 «серебра», 10 «бронзы»

4. Германия - 7 «золота», 3 «серебра», 4 «бронзы»

5. Бразилия - 6 «золота», 7 «серебра», 4 «бронзы»

Отметим, нынешний чемпионат продлится до 14 ноября. В ближайшие дни состоятся поединки среди спортсменов категорий U16, U18 и U21. В соревнованиях среди взрослых приняли участие около 1100 спортсменов из 59 стран.

Джиу-джитсу входит в число приоритетных видов спорта, поддерживаемых государством в Казахстане. Благодаря всесторонней поддержке и созданным условиям этот вид спорта стал массовым и приобрёл широкую популярность. Казахстанские спортсмены добиваются высоких результатов на Азиатских играх, Всемирных играх и других крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Азии.

В Астане определили победителя "Жас сарбаз барысы" среди уч…
Софья Самоделкина идёт второй на турнире в Японии
В Эр-Рияде состоялась церемония открытия VI Игр исламской с…
Cборной Казахстана в преддверии Сурдлимпийских игр вручили …

