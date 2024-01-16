Премьер Смаилов: Бондовые склады построят в Астане, Алматы и Шымкенте

Правительство
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Аменова Дана
Корреспондент

На сегодняшнем заседании правительства рассмотрели вопросы дальнейшего развития электронной торговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как уточняется, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что электронная торговля стала одним из новых драйверов мирового экономического роста. В Казахстане по итогам 2022 года ее объем достиг около 2 трлн тенге – 12,5% от общего розничного объема. При этом за 11 месяцев прошлого года этот показатель увеличился уже до 2,2 трлн тенге, нарастив долю до 13%. 

В основном казахстанцы покупают через интернет товары для дома, одежду и обувь, продукты питания, косметику и лекарственные препараты.

Вместе с тем, перед министерством стоит задача по доведению доли электронной торговли до 20% к 2030 году. В рамках этой работы будут приниматься меры по расширению представленности отечественных товаров на популярных маркетплейсах, развитию складской и логистической инфраструктуры, а также защите прав потребителей.

В ходе заседания также были заслушаны мнения представителей рынка электронной торговли. Так, о деятельности АО «Казпочта» рассказала председатель правления почтового оператора Асель Жанасова, об опыте работы отечественного интернет-магазина – его директор Алуа Корпебаева.

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, рынок электронной торговли во всем мире неуклонно расширяется. Ожидается, что уже к 2025 году доля глобальной интернет-торговли превысит 25% от общей розницы.

По его словам, катализатором такого роста стали изменение бизнес-процессов онлайн- и офлайн-магазинов, новые форматы размещения и рекламирования продукции. Это привлекает покупателей и экономит их время.

В Казахстане за 2023 год объем е-коммерции превысил 2,2 трлн тенге и составил 13% от всей розничной торговли. Существенную долю рынка при этом занимают зарубежные интернет-площадки.

«Мы должны использовать эту возможность в качестве дополнительного канала сбыта казахстанской продукции на мировом рынке. В то же время нам необходимо развивать и отечественные онлайн-магазины. Для этого надо обеспечить бесперебойную работу платежных систем, транспортно-логистической инфраструктуры и курьерских служб», — указал Алихан Смаилов.

Он отметил, что не менее важным вопросом является защита прав потребителей. Для его решения были разработаны необходимые поправки, которые вошли в законопроект «О защите прав потребителей». Этот документ уже находится на рассмотрении парламента.

По мнению главы правительства, также требуется повышать цифровую грамотность как населения, так и бизнеса. 

«Отчасти этому будут способствовать центры обучения электронной торговле, которые нужно открывать по всей республике», — подчеркнул он.

Подводя итоги, премьер-министр поручил в месячный срок выработать эффективные решения для развития отечественных онлайн-магазинов и вывода товаропроизводителей республики на зарубежные интернет-площадки.

«Нам нужны свои бондовые склады, которые позволили бы упростить процесс доставки товара как нашим покупателям, так и зарубежным. Поэтому Министерству торговли совместно с «Казпочтой» надо обеспечить в текущем году запуск строительства бондовых складов в Астане, Алматы и Шымкенте», — сказал глава правительства. 

Кроме того, глава правительства обозначил необходимость до конца марта приступить к созданию контейнерного хаба в Актау и полноценного логистического центра электронной торговли в порту Курык. Он отметил, что это также важно в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. 

#Алихан Смаилов #премьер-министр #электронная торговля

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