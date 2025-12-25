Казахстан побил рекорд по летним олимпийским видам спорта в 2025 году

Спорт
5

Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году

Фото: НОК

Рекордное количество медалей завоевали казахстанские спортсмены на мировых первенствах по летним олимпийским видам спорта.

По итогам сезона сборная страны завоевала 32 медали, в том числе 14 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых, по 8 видам спорта: стрельба из лука и пулевая стрельба, фехтование, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, таеквондо.

"Данный результат является рекордным за весь период независимости Казахстана. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году, когда национальная команда завоевала 22 медали (7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых). Таким образом, прирост по общему количеству наград в 2025 году составил +10 медалей, а количество золотых медалей увеличилось вдвое", - говорится в сообщении.

Среди спортсменов, которые показали результаты на мировых первенствах важно отметить представителей бокса (Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Наталья Богданова, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Айбек Оралбай), борца греко-римского стиля Айдоса Султангали, дзюдоистку Абибу Абужакынову, мужскую команду по шпаге в составе Эльмира Алимжанова, Руслана Курбанова, Кирилла Проходова и Вадима Шарлаимова, женскую сборную в стрельбе из лука (Виктория Лян, Адель Жексенбинова и Роксана Юнусова), призеров чемпионата мира по таеквондо Айдану Кумартаеву и Нодиру Ахмедову.

По итогам чемпионатов мира 2025 года в медальном зачёте среди стран Азии лидирующие позиции занимает Китай (42 золотые медали, всего 120 наград). На втором месте — Япония (22 золотые, 67 медалей), на третьем — Южная Корея (14 золотых, 46 медалей).

Таким образом, Казахстан занимает 4-е место в Азии, завоевав 14 золотых медалей и 32 награды в общей сложности на 11 чемпионатах мира, что является высоким показателем и подтверждает статус страны как одной из ведущих спортивных держав континента. Казахстан опередил ближайших конкурентов прежде всего по количеству золотых медалей, являющемуся ключевым критерием оценки.

Завоёванные 32 медали в 8 видах спорта формируют позитивные ожидания в преддверии летних Азиатских игр 2026 года в Японии, которые являются вторыми по значимости комплексными соревнованиями после Олимпийских игр и важнейшим индикатором международного спортивного статуса страны.

#Спорт #рекорд #игры

