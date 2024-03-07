Казахстан подписал с Саудовской Аравией соглашение о строительстве ветроэлектростанции

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.
 

– Мы рассматриваем Ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего, о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству Мухаммеду бен Салману, – отметил глава государства.

Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

– Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану, – сказал министр.

Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере «зеленой» энергетики.

По итогам встречи было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции.
 

#президент #соглашение #Саудовская Аравия #ВИЭ

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