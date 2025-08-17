С 7 по 17 августа в китайском городе Чэнду прошли Всемирные игры, которые завершились для нашей сборной историческим успехом, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В международном турнире, проходящем раз в четыре года, Казахстан выступил в восьми видах спорта и по количеству и качеству наград (2 «золота», 5 «серебра», 3 «бронзы») показал лучший результат в своей истории.

На Всемирных играх честь страны защищал 31 спортсмен.

В Чэнду приняли участие 3 962 атлета из 114 стран, которые разыграли 256 комплектов медалей в 34 видах спорта.

Всемирные игры проводятся с 1981 года каждые 4 года - на следующий год после Олимпийских игр. Они включают в себя преимущественно виды спорта, которые не входят в олимпийскую программу.