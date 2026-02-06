Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года

Спорт
105
Алия Ильясова

Как сообщает Министерство туризма и спорта, организация столь масштабного и комплексного международного соревнования станет отличной возможностью продемонстрировать спортивный потенциал Казахстана, а также его возможности по проведению крупных международных соревнований.

Фото: пресс-служба Минтуризма

Казахстан успешно провел зимние Азиатские игры в 2011 году, получив высокую оценку со стороны международного спортивного сообщества. В тот период в городах Астане и Алматы был построен ряд спортивных объек­тов международного уровня. В настоящее время эти сооружения активно используются для подготовки спортсменов, проведения международных соревнований и популяризации здорового образа жизни среди населения.

Наша страна также обладает значительным опытом организации других крупных мультиспортивных мероприятий. В 2017 году страна приняла Всемирную зимнюю универсиаду, которая была проведена на высоком организационном уровне. Кроме того, ежегодно проходят международные старты по зимним видам спорта, что подтверждает готовность страны к проведению соревнований самого высокого уровня.

Планируется, что предстоя­щие зимние Азиатские игры будут проведены на базе уже существующей инфраструктуры.

Таким образом, их организация не потребует строительства дополнительных крупных спортивных объектов. Имеющиеся спортивные комплексы позволяют провести соревнования по всем видам спорта, входящим в прог­рамму зимних Азиатских игр.

Напомним, в настоящее время в стране активно развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта.

#сборная #Азиада #Минтуризма #проведение

