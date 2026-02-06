Фото: Kazpravda.kz

Казахстан получил право проведения X Зимних Азиатских игр 2029 года — спустя 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

- Планируется, что предстоящие Зимние Азиатские игры будут проведены на базе уже существующей инфраструктуры. Таким образом, их организация не потребует строительства дополнительных крупных спортивных объектов. Имеющиеся спортивные комплексы позволяют провести соревнования по всем видам спорта, входящим в программу зимних Азиатских игр, - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что Казахстан успешно провёл Зимние Азиатские игры в 2011 году, получив высокую оценку со стороны международного спортивного сообщества. В тот период в городах Астана и Алматы был построен ряд спортивных объектов международного уровня. В настоящее время эти сооружения активно используются для подготовки спортсменов, проведения международных соревнований и популяризации здорового образа жизни среди населения.

- Казахстан также обладает значительным опытом организации других крупных мультиспортивных мероприятий. В 2017 году страна приняла Всемирную зимнюю Универсиаду, которая была проведена на высоком организационном уровне. Кроме того, ежегодно на территории Казахстана проходят международные старты по зимним видам спорта, что подтверждает готовность страны к проведению соревнований самого высокого уровня, - подчеркнули в Минтуризма.

В стране активно развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, добавили в пресс-службе.