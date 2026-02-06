Казахстан получил право проведения X Зимних Азиатских игр

Спорт
127

Соревнования будут проведены на базе уже существующей инфраструктуры

Фото: Kazpravda.kz

Казахстан получил право проведения X Зимних Азиатских игр 2029 года — спустя 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

- Планируется, что предстоящие Зимние Азиатские игры будут проведены на базе уже существующей инфраструктуры. Таким образом, их организация не потребует строительства дополнительных крупных спортивных объектов. Имеющиеся спортивные комплексы позволяют провести соревнования по всем видам спорта, входящим в программу зимних Азиатских игр, - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что Казахстан успешно провёл Зимние Азиатские игры в 2011 году, получив высокую оценку со стороны международного спортивного сообщества. В тот период в городах Астана и Алматы был построен ряд спортивных объектов международного уровня. В настоящее время эти сооружения активно используются для подготовки спортсменов, проведения международных соревнований и популяризации здорового образа жизни среди населения.

- Казахстан также обладает значительным опытом организации других крупных мультиспортивных мероприятий. В 2017 году страна приняла Всемирную зимнюю Универсиаду, которая была проведена на высоком организационном уровне. Кроме того, ежегодно на территории Казахстана проходят международные старты по зимним видам спорта, что подтверждает готовность страны к проведению соревнований самого высокого уровня, - подчеркнули в Минтуризма.

В стране активно развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, добавили в пресс-службе.

 

#Спорт #Азиада

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
Для достижения взаимовыгодных результатов
Обеспечивая практическую направленность реформ
Безопасность, здоровье, образование
Большие возможности и востребованный потенциал
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Значимость достоверного слова
Крепнет птицепром
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Астана принимает Кубок Дэвиса
Кошкина любовь
Новый этап конституционных реформ
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Вырастить поколение честных и ответственных
Восполнение пробелов пойдет на пользу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Рината Султанова завоевала золотую медаль ЧА по велоспорту …
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2…
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в …
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]