Казахстан празднует 31-ую годовщину Независимости

16 декабря Казахстан отмечает День Независимости. Государственным праздником страны он стал с 1991 года, передает Kazpravda.kz .

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Главный государственный праздник страны День Независимости, начиная с 2022 года, празднуется всего один день. Ранее его отмечали два дня – 16 и 17 декабря, которые являлись выходными.

Напомним, 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы президента Казахстана.

Дата 16 декабря была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1991 году Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан был принят конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

В день праздника по всей стране пройдут массовые гуляния, концерты, спортивные и культурные мероприятия. Состоятся награждения выдающихся деятелей Казахстана.

День завершится фейерверками и салютами.