Казахстан примет чемпионат мира по киберспорту - 2027

Событие

Сегодня в рамках открытия Казахского национального университета спорта было подписано соглашение о проведении в Астане мирового чемпионата по киберспорту (IESF World Esports Championship 2027), сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

Одним из ключевых событий церемонии стало подписание трехстороннего меморандума между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан, Международной федерацией киберспорта (IESF) и Казахстанской федерацией киберспорта, закрепившего стратегическое партнерство сторон по развитию международного киберспортивного сотрудничества и проведению чемпионата мира в Казахстане.

Параллельно Казахский национальный университет спорта заключил отдельное соглашение о сотрудничестве с Международной федерацией киберспорта (IESF), открывающее новые возможности для совместной подготовки специалистов, развития образовательных программ, научных исследований и реализации международных проектов в сфере киберспорта.

 Проведение Чемпионата мира по киберспорту – 2027 (IESF World Esports Championship 2027) станет одним из крупнейших международных спортивных событий в истории независимого Казахстана в области цифрового спорта. Чемпионат объединит национальные сборные десятков стран мира, ведущих игроков индустрии, представителей спортивных федераций, образовательного сообщества и технологического сектора.

«Подписание соглашения о проведении Чемпионата мира по киберспорту – 2027 (IESF World Esports Championship 2027) в Астане – это важный шаг не только для Казахстана, но и для всего мирового киберспортивного сообщества. Мы видим стремление страны развивать образование, инновации и международное сотрудничество. Уверен, что Казахстан проведет чемпионат мира на самом высоком уровне и оставит значимое наследие для будущих поколений спортсменов и специалистов отрасли», – отметил президент Международной федерации киберспорта (IESF) Влад Маринеску.

Дополнительным фактором укрепления партнерства является то, что учредитель Казахского национального университета спорта Нурасыл Медеу занимает должность директора департамента Международной федерации киберспорта, что способствует развитию устойчивого взаимодействия между университетом и одной из крупнейших международных организаций в этой сфере. Такое институциональное сотрудничество позволит реализовывать совместные образовательные инициативы, программы академического обмена, исследования и международные проекты, формируя в Казахстане современный центр компетенций в области киберспорта.

Подписание соглашений подтверждает курс Казахстана на укрепление своих позиций как одного из ведущих центров развития спорта, образования и цифровых технологий в Евразии, а проведение Чемпионата мира по киберспорту – 2027 станет важным этапом интеграции страны в глобальную экосистему международного киберспорта.

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