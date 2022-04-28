Казахстан примет дополнительные меры по обеспечению биологической безопасности

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, основной его целью является раннее выявление и предотвращение биологических угроз, повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны.

Задачами закона являются создание правовых основ государственного регулирования в области биологической безопасности и системы выявления, предотвращения и профилактики биологических угроз, определение уполномоченных государственных органов, осуществляющих межведомственную и межотраслевую координацию государственных органов в области биологической безопасности, определение их компетенций, а также компетенций Правительства Республики Казахстан.

Также законом предусмотрено создание Единой государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности для централизованного учета и мониторинга в области биологической безопасности, обмена информацией между государственными органами для выработки скоординированных мер реагирования и обеспечения биологической безопасности на территории Казахстана, а также систематизация и обновление действующих норм по контролю и разрешительным процедурам в сфере обращения с патогенными биологическими агентами.

Ожидаемые результаты при принятии закона: построение скоординированной системы государственного управления в сфере биологической безопасности; создание единой системы учета и мониторинга данных об обращении патогенных биологических агентов; внедрение системы управления биологическими рисками; построение системы прогнозирования биологических угроз.

Положения закона устанавливают полномочия, механизм взаимодействия и содержание деятельности государственных органов на центральном и региональном уровне по обеспечению биологический безопасности, а также права и обязанности физических и юридических лиц.

В законе определены понятия биологическая безопасность, биологическая защита, биологический риск, опасный биологический фактор, патогенный биологический агент и другие.

Также определены приоритеты и направления науки в области биобезопасности, в частности разработка и реализация целевых научных, научно-технических проектов и программ, разработка и производство иммунобиологических, лекарственных и диагностических препаратов для профилактики, лечения и диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний. Законом предусмотрено закрепление компетенции по согласованию всех целевых научных, научно-технических программ и грантовых научных проектов в области биобезопасности за уполномоченным органом в области биобезопасности.

Также законом предлагается социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.

На реализацию закона Республиканской бюджетной комиссией одобрены расходы на 2022-2024 годы в размере 25 млрд тенге, включающие в себя расходы на обеспечение социальной защиты профильных сотрудников, дооснащение государственной лабораторной базы, создание и ведение единой государственной информационной системы в области биологической безопасности, содержание коллекций микроорганизмов.