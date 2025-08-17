Казахстан принял участие в Южно-Китайской книжной ярмарке

В Гуанчжоу состоялась церемония открытия павильона стран Центральной Азии на полях Южно-Китайской книжной ярмарки-2025, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

От казахстанской стороны в мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Роллан Куспан и генеральный консул РК в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков.

В рамках ярмарки, при содействии и организации Министерства культуры и информации РК, Посольства Республики Казахстан в Китае, а также «Beijing GlizeCultural Media Co., Ltd.», был представлен национальный павильон Казахстана. На стенде были продемонстрированы издания ведущих казахстанских издательств, переводы произведений китайской литературы на казахский язык и казахстанских авторов на китайский язык, а также информационные материалы о торгово-экономическом и туристическом потенциале Казахстана. Экспозиция вызвала значительный интерес у китайской публики.

Особое внимание было уделено презентации новых изданий — «Абай жолы» кейіпкерлері және Абай» и «Абай. Стихи и поэмы», направленных на популяризацию наследия великого поэта среди широкого круга читателей. В мероприятии приняли участие представители руководства Департамента пропаганды провинции Гуандун.

Южно-Китайская книжная ярмарка проходит в период с 15 по 19 августа 2025 года. В ней принимают участие издательства и культурные организации из Вьетнама, Германии, Египта, Катара, Кыргызстана, Малайзии, Нидерландов, Объединённых Арабских Эмиратов, Польши, Сингапура, Таиланда, Франции и Узбекистана.

Налоговый Кодекс Республики Казахстан

