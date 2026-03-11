Казахстан присоединился к Механизму гражданской защиты Организации тюркских государств

Мажилис
114
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (МГЗОТГ), сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение об учреждении Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств подписано в городе Бишкек 6 ноября 2024 года в целях создания совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других государств. Документ предусматривает создание международной организации с собственной правосубъектностью, направленной на укрепление солидарности тюркских государств в условиях катастроф.

Среди ключевых функций Механизма - оперативное реагирование, спасение жизни и имущества, оказание медицинской и гуманитарной помощи, а также разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация совместных учений. Деятельность МГЗОТГ осуществляется на добровольной основе по просьбе пострадавшего государства, а решения 
о предоставлении помощи третьим странам принимаются на основе консенсуса.

Административная структура организации включает Совет министров (высший орган) и Секретариат, штаб-квартира которого будет располагаться в городе Стамбул (Турецкая Республика). Генеральный секретарь назначается Советом министров на ротационной основе сроком на три года. Каждая Сторона назначает компетентный орган для взаимодействия, от Республики Казахстан таким органом определено Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Также предусматриваются финансовые обязательства Сторон: МГЗОТГ имеет собственный бюджет, состоящий из ежегодных обязательных платежей. До вступления в силу отдельного международного договора о бюджете, ежегодный символический обязательный платеж для каждой Стороны составляет 50 000 долларов. При этом расходы, превышающие общую сумму платежей, покрываются Турецкой Республикой в течение первых двух лет с даты вступления Соглашения в силу.

«Принятие Закона имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности населения и территорий, позволяя оперативно мобилизовать ресурсы государств-членов Организации тюркских государств в кризисных ситуациях, что укрепит региональную стабильность и экспортные возможности в сфере спасательных технологий», - отмечается в заключении.

#мажилис #ЧС #законопроект #ОТГ

