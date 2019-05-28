Казахстан признан активным государственным миротворцем ООН — министр обороны РК
Екатерина Елисеева
Впервые в Казахстане стартовал Пятый симпозиум Организации Объединенных Наций по партнерству в технологиях для миротворчества на тему "Прогноз, Защита, Предотвращение (Predict, Protect, Prevent)", организованный Министерством обороны Республики Казахстан совместно с Секретариатом Организации Объединенных Наций, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Это важное международное мероприятие проходит в пятый раз, но в Казахстане - впервые. Ранее симпозиум проводился в Италии, Германии, Австрии и Южной Корее. Сегодняшнее мероприятие в Нур-Султане означает, что Казахстан признан в качестве активного государственного миротворца со стороны ООН, и означает успешную деятельность нашей страны в общих миротворческих усилиях ООН. Недавно на расширенной коллегии Министерства обороны Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вооруженным силам Казахстана следует расширять миротворческую деятельность", — сказал министр обороны РК, генерал-майор Нурлан Ермекбаев в ходе своего выступления на симпозиуме ООН.
Он проинформировал, что в рамках симпозиума со стороны руководства ООН участвуют два заместителя Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям и оперативной поддержке, ряд советников и помощников Генерального секретаря, широкое представительство порядка 260 участников из более чем 40 стран.
"Все они отмечают, что мир изменился, угрозы и риски приобрели новые оттенки. Поэтому, сегодня особенно востребованы не просто многочисленные подразделения и формирования, а именно умное миротворчество. Важно направление специализированных, высококвалифицированных, компактных команд и военнослужащих, которые хорошо ориентируются в местной обстановке, знают иностранные языки и обладают навыками, способными повлиять на нормализацию ситуации. Поэтому, мы будем работать в этом направлении. Будем делать упор не на количество, а на качество наших миротворцев. И надеемся в этом плане на поддержку ООН", — добавил спикер.
Также, по словам Ермекбаева, сотрудничество с ООН по направлению миротворчества полезно для любой страны, так как позволяет поднять профессиональный, интеллектуальный и технологический потенциал миротворческих подразделений вооруженных сил.
Кроме того, был отмечен достаточно хороший уровень казахстанских миротворцев, которые проходят сегодня службу в Западной Сахаре и Ливане.