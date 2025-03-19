Казахстан признан лидером по привлечению инвестиций в регионе

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В последние годы Казахстан демонстрирует значительные успехи в привлечении иностранных инвестиций, что способствует устойчивому экономическому росту и укреплению позиций страны на международной арене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Создание благоприятного инвестиционного климата и реализация крупных международных проектов являются ключевыми приоритетами для государства.

Принятые меры направлены на развитие инфраструктуры, поддержку стратегических отраслей экономики и повышение конкурентоспособности страны.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своём Послании подчеркнул важность привлечения инвестиций для экономического развития страны: «В условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость – принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас»».

По данным Национального Банка РК, валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за девять месяцев 2024 года составил 12,7 млрд долларов США.

Кроме того, по информации Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UN ESCAP), в 2024 году в Казахстан было привлечено инвестиций в новые проекты на сумму 15,7 млрд долларов США, что на 88% больше по сравнению с 2023 годом. Это составляет 63% всех вложений в регионе Северной и Центральной Азии.

В 2024 году иностранными инвесторами было реализовано 45 проектов общей стоимостью 1,3 млрд долларов США, что привело к созданию более 6 тысяч рабочих мест. Среди значимых проектов можно отметить открытие производственной площадки Carlsberg стоимостью 50 млн долларов США, запуск первого этапа завода «Жетысу Вольфрамы» по переработке вольфрамовой руды с объёмом инвестиций 450 млн долларов США и созданием более 1000 рабочих мест. Также были открыты заводы по производству керамической плитки WAN SHENG CERAMIC в Шымкенте и крупноузловому производству автомобилей SKODA и HONGQI в Костанайской области. Особое значение имеет проект компании «PepsiCo» в Алматинской области на сумму 160 млн долларов США, в рамках которого поддерживается локальное сельское хозяйство.

В рамках визитов Главы государства в 2024 году был подписан ряд документов в ключевых отраслях экономики. Катарская компания Power International Holding завершила сделки по покупке Tele2, Altel и Bereke Bank. Арабский инвестор UCC Holding реализует проекты строительства новой компрессорной станции «КС-14», магистрального газопровода «КС-14-Актобе-Костанай» и второй линии магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Эти проекты направлены на развитие инфраструктуры и укрепление энергетической безопасности региона.

Кроме того, Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Hassad Food и Tiryaki Agro подписали меморандум о сотрудничестве по строительству завода по переработке зерна в Астане стоимостью 200 млн долларов США, с проектной мощностью до 250 тыс. тонн пшеницы и до 100 тыс. тонн гороха в год.

В сфере автомобилестроения выделяются совместные проекты с компаниями KIA, Changan, Haval и Chery, которые планируют начать производство автомобилей в 2025 году.

Правительство Казахстана активно работает над устранением системных барьеров и созданием благоприятных условий для инвесторов, повышая прозрачность регуляторных мер. Внедрены новые подходы в сфере привлечения инвестиций, включая таргетированный подход на основе «заказа на инвестиции» с учётом потребностей регионов в приоритетных нишах, где у Казахстана есть конкурентные преимущества.

Работа Инвестиционного штаба позволила устранить 115 проблемных вопросов инвесторов по проектам на сумму свыше 50 млрд долларов США. Благодаря его содействию было подписано шесть соглашений об инвестициях на сумму 2,3 млрд долларов США, а в 2025 году уже подписано два соглашения и в работе находятся семь на общую сумму 7,5 млрд долларов США. Также запущена Национальная цифровая платформа, обеспечивающая прозрачность мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, оперативное решение вопросов и снижение барьеров для инвесторов.

Эти достижения свидетельствуют о стремлении Казахстана к созданию благоприятного инвестиционного климата и укреплению своей позиции как надежного партнёра на международной арене.