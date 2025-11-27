Казахстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном о борьбе с преступностью

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является развитие и укрепление сотрудничества в борьбе с преступностью, обеспечение защиты прав и свобод граждан обоих государств.

Задачей закона является ратификация Соглашения между Правительством Казахстана и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, совершенного в городе Ашхабад 10 октября 2024 года. В документе содержатся положения, направленные на создание правовой основы для эффективного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

Соглашением предусмотрены совместные меры по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, включая организованную преступность, терроризм и экстремизм, их финансирование, преступления, связанные с наркотиками, оружием, миграцией и торговлей людьми, коррупционные, экономические и киберпреступления.

Определены формы сотрудничества, включающие обмен оперативной и криминалистической информацией, взаимодействие специалистов и их взаимное направление для обмена опытом, выполнение запросов компетентных органов по вопросам борьбы с преступностью, а также организацию обучения и повышения квалификации кадров с целью обеспечения эффективного взаимодействия уполномоченных органов обеих Сторон.

«Соглашением установлены положения о неразглашении полученной информации, возможных основаниях отказа в исполнении запроса, урегулировании споров, а также порядок изменения и прекращения Соглашения. Ратификация Соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов двух стран, будет способствовать укреплению региональной безопасности и двусторонних отношений в целом», - отмечается в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

