Казахстанская пшеница и мясо, которые экспортируются в соседние страны, способствуют развитию там мукомольной и мясоперерабатывающей промышленности, а Казахстан остается лишь поставщиком сырья. Об этом шла речь на заседании круглого стола в Мажилисе.

Например, такая ситуация с пшеницей и мукой сложилась из-за того, что в странах Центральной Азии казахстанские поставщики торгуют ими на условиях равного доступа, считает глава Союза зернопереработчиков Казахстана Жомарт Мотышев.

– Это вполне закономерно привело к тому, что все традиционные покупатели нашей муки перешли на закуп нашей пшеницы, развивая собственные перерабатывающие мощности. Более того, применяют меры нетарифных ограничений в торговле, – сказал он.

При этом потенциал отрасли огромен – сегодня Казахстан производит муки в два с лишним раза больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Более того, существующие мельничные мощности имеют очень большой резерв для увеличения объемов производства муки при росте спроса на нашу продукцию. Переработчики готовы расширять экспортные поставки и готовы внести достойный вклад в реализацию поручения Главы государства по доведению экспорта переработанной продукции до уровня 70%.

Однако последние годы отрасль устойчиво сдает позиции, считает глава Союза зернопереработчиков. Емкость экспортных рынков снижается, растет количество закрывающихся предприя­тий, другие переносят производство в соседние страны. Описанная ситуация, по его мнению, – результат того, что Министерство сельского хозяйства в силу специфики до сих пор работает от производства, а не от рынков.

В соответствии с реалиями сегодняшнего дня, считает Жомарт Мотышев, надо заниматься в первую очередь рынками, использовать потенциал внутренней переработки и экспорта готовой продукции. Тогда все участники этой цепочки, начиная от крестьянских хозяйств, переработчиков и трейдеров, почувствуют реальную государственную поддержку.

По его мнению, Казахстан постепенно превращается из экспортера муки в поставщика высококачественного сырья для переработки в соседних странах.

– Взять, к примеру, недавно принятый приказ МСХ по выплатам субсидий на удешевление стоимости затрат на транспортировку зерна транзитом через Туркменистан в Иран, Афгани­стан, Таджикистан и Узбекистан. Мы считаем, что данная мера может стать триггером для роста мукомольного производства в названных странах. В конечном результате отечественная пшеничная мука станет невостребованной, и наши мельничные предприятия начнут останавливаться. Мы МСХ и Правительству неоднократно говорили, что мощности зерноперерабатывающих предприятий страны на сегодня загружены всего на 39 процентов и увеличение объемов переработки зерна как минимум на миллион тонн для наших предприятий не требует никаких капитальных вложений, – бьет тревогу Жомарт Мотышев.

Переработчики зерна предлагают: почему бы не дать нашим сельхозтоваропроизводителям аналогичный стимул сдавать зерно на внутреннюю переработку, чтобы по этим субсидиям крестьяне продавали свое зерно мукомольным предприятиям?

– Те же деньги, что мы вложим в оплату транспортных расходов по территории смежных государств получат наши, отечественные предприятия, – отметил эксперт.

Что касается экспорта мяса, то и здесь вопросов больше, чем ответов, но уже иного порядка. Для того чтобы насытить мясом внутренний рынок, в 2019 году был введен запрет на экспорт живого скота. Как это ни парадоксально, запрет привел к снижению спроса и оптовых цен на скот. Как пояснил председатель объединения «Мясной союз Казахстана» Максут Бактибаев, в результате вместо четырех видов покупателей – откормочных площадок, узбекских посредников, закупщиков, обеспечивающих внутренний рынок через базары и мясокомбинаты, остались лишь два, и они стали зарабатывать в разы больше, ломая оптовые цены у фермеров в условиях превышения предложения над спросом. Усугубила ситуацию засуха 2022 года, когда фермеры не получили внятной поддержки и корма выросли в цене. Фермеры потеряли рынки сбыта своей продукции, а внутренний рынок, в условиях превышения предложения над спросом, платил цену фермерам, которая даже не покрывала себестои­мость. В таких условиях, продолжавшихся в течение пяти лет, около половины фермеров прекратили заниматься животноводством и сократили поголовье, откормочные площадки, профинансированные за счет льготных кредитов, также сократили свою деятельность, в результате снизилось поголовье КРС в стране на более чем 25%, а это 2 млн голов скота.

– Осенью прошлого года закупщики столкнулись с тотальным отсутствием скота для закупа, и цена на скот и мясо, соответственно, взлетела. Для того чтобы в естественных рыночных условиях восстановить поголовье, потребуется не менее четырех-пяти лет, – сказал Максут Бактибаев.

Между тем в стране создаются перерабатывающие предприятия продукции агропромышленного комплекса. Но и они сталкиваются с проблемами, причем системного характера, то есть их решение находится в компетенции государственных уполномоченных органов, но они не решаются. В 2022 году была создана компания ТОО «СК Протеин» с целью решения одной из ключевых задач агропромышленного комплекса – рациональной переработки биологических отходов и повышения эффективности животноводства. Биологические отходы – это шкуры КРС, которые, по словам руководителя предприятия Асылбека Айкенова, в буквальном смысле валяются под ногами, но для того, чтобы их поднять, перевезти и начать перерабатывать, существуют препятствия. А ведь продукты переработки шкур – например, коллаген и пептиды, сегодня очень востребованы на международном рынке.

– Мы сталкиваемся с рядом административных и логистических барьеров, которые требуют системного решения. В частности, значительные сложности возникают при прохождении таможенных процедур и оформ­лении разрешительных документов, что затрудняет экспорт продукции и импорт необходимых компонентов для производства, – констатировал Асылбек Айкенов.

В этой связи переработчики предлагают активнее развивать программы государственной поддержки инновацион­ных предприятий в агропромышленном комплексе, включая налоговые льготы и субсидии на внедрение новых технологий, создание условий для широкого внедрения экологически безопасных технологий переработки биологических отходов, что будет способствовать сокращению экологических рисков и рациональному использованию ресурсов.

Кроме того, важно совершенствование таможенных процедур и упрощение получения разрешительных документов, что позволит ускорить логистические процессы и повысить конкурентоспособность казахстанских производителей на международном рынке.

О том, что без государственной помощи в продвижении экспорта сельхозпродукции на международный рынок не обойтись, сказала и вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

– Необходимо продолжить расширять сеть преференциальных торговых соглашений, заключение двусторонних меморандумов, проводить комплекс мер, направленных на улучшение инфраструктуры, развитие логистических возможностей, кредитование экспорт­ных и предэкспортных сделок, создавать благоприятные условия для торговли и конкуренции, – отметила она.

А пока, сказал депутат Айдарбек Ходжаназаров, у нас под боком соседние государства за счет нашей же пшеницы создали мукомольную промышленность, за счет нашего же КРС создают мясную промышленность, наш подсолнечник служит базой для производства растительного масла. А Казахстан при уникальных для переработки возможностях и потенциале остается сырьевой страной.

В этой связи, резюмировал мажилисмен, следует решать вопросы эффективности государственных мер поддерж­ки непосредственно переработчиков.