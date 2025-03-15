Казахстан способен выйти за рамки средних держав - политолог об инициативах, озвученных на Курултае

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Налоговая реформа, вопросы этики и правопорядка, культуры и национальной идентичности, цифровизации, энергетики и человеческого потенциала. Все эти темы нашли отражение в речи главы государства. О том, каково значение месседжей Президента и как это отразится на общественно-политической обстановке в стране, с нами поделился заместитель директора Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник.

- Виталий Сергеевич, Президент отметил, что настало время решительных мер в вопросе налоговой политики. Можно ли сказать, что этим поставлена точка в рассуждениях на тему НДС?

- Споры, они, конечно, продолжатся, но с точки зрения государственной политики, выбор стратегический сделан. Если мы взяли на себя миссию социального государства, а Казахстан таким является, то бизнесу придется делиться больше. И в этом плане политика президента продумана, одобрена лучшими экономическими умами страны, и чтобы дальше продолжать курс реформ, нужно где-то поделиться малым, чтобы выиграть в большом стратегическом отношении.

- Также главой государства была затронута тема религии. Это очень чувствительный вопрос. Каким образом, по Вашему мнению, можно регулировать данное направление?

- Меня очень обрадовало, что, наконец-то, принимается концепция внутренней политики, сделан очень большой шаг в систематизации идеологической работы. В старом Казахстане было очень много попыток создать национальную идею, которые ни к чему не приводили, потому что ключевым моментом национальной идеи всегда оставался культ личности, а это очень плохой клей с точки зрения консолидации общества, который не имел каких-то четких ориентиров. И, соответственно, у нас во всех остальных аспектах идеологии был вакуум. Страна провозглашала, что Казахстан идеологически многообразная страна, но под этим многообразием, на самом деле, подразумевалась такая аморфность. И это привело к беспрепятственному проникновению различных деструктивных течений, сект, политического экстремизма. И, как видим, даже несмотря на хваленную политическую стабильность, которой так гордился старый Казахстан, периодически происходили и теракты, и были определенные дестабилизирующие явления. А чтобы победить религиозный экстремизм, пресечь его, нужна комплексная работа. Нужно признать, что идеология должна и может быть сейчас, тем более мир находится в такой турбулентности, когда отсутствие своих людей, приведет к тому, что придется служить чужим. И новый курс прекрасно учитывает все эти тренды. В принципе, с самого транзита наш президент провозгласил идеологическую доктрину справедливого Казахстана, слышащего государства, и вакуум заполняться начал. И вот то, что сейчас появится новая концепция внутренней политики, которая позволит провести отладку религиозных идей, и как сказал президент, что в идеологическую концепцию должны войти все символы, все базовые понятия, структурирующие наше общество, все вопросы, которые связаны с менталитетом, с культурным ходом. И вот это как раз тот самый достойный ответ Казахстана и мировому сообществу, и путь его интеграции во внешний мир, но с сохранением своего лица. А если свое лицо мы сможем сохранять, значит, будем защищены от внедрения чуждых культов, чуждых идеологий.

- На заседании Курултая была анонсирована новая программа «Дети Казахстана», которая будет включать сразу несколько направлений. Какие функции будет сочетать данная инициатива?

- «Дети Казахстана» – это та программа, которая позволит продолжить дальнейшее наше завоевание в том, чтобы искоренить в Казахстане бытовое насилие, утвердить ценности ответственного и взвешенного обращения с детьми. Тот курс, который президент взял на общую гуманизацию, общее культурное обновление, поддержку детей. Поэтому следующим шагом является создание системной комплексной программы по укреплению защиты детства в нашей стране.

- Нам необходим панорамный цивилизованный взгляд на историю, отметил глава государства, затронув тему советского прошлого. Как это наследие отражается на современной общественно-политической ситуации?

- Президент проговорил ключевую фразу, что важно избавиться от исторических обид, от национальных комплексов, рассматривать свою историю в контексте глобальной цивилизации. По сути, новая политика справедливого Казахстана – это некий национал-номадизм. Казахстан интегрируется в глобальный мир, опираясь на свои культурные многовековые достижения, внеся в мир номадическое наследие, которое позволяет свободно перемещаться среди любых других культур. Но с сохранением своей самодостаточности. И то, что история Казахстана должна реформироваться в соответствии с новой политикой, с политикой справедливого Казахстана, с политикой принадлежности казахов, казахского культурного кода и всех казахстанцев к номадическому наследию, это также позволит стране иметь свой голос в мировом сообществе. Поэтому культура и история внутренне не должны отделяться от глобальной цивилизации.

- Большой блок речи Президента был посвящен инфраструктурным проектам. Какова их взаимосвязь с экономическими и социальными аспектами?

- Без развития инфраструктуры Казахстан не сможет решить тех задач, которые поставлены в модернизации экономики, в построении новой экономической модели в пределах Казахстана. Если проанализировать глубже последний четвертый курултай, то в нем как раз преобладают геополитические и геоэкономические моменты. Ставка в стране делается на развитие искусственного интеллекта, цифровизации, транспорта и логистики, энергетики, агропромышленного комплекса, и все это через призму человеческого капитала. То есть это все те компоненты, которые обеспечивают развитие всей экономики и обеспечивают конкурентоспособность нашей страны в глобально турбулентном мире, каким он стал сейчас.

- Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. Какие меры необходимо принять для развития отрасли?

- Упор на искусственный интеллект, внедрение передовых решений. Уже отмечалось форсированное развитие образования, модернизации мышления, чтобы общество и новое поколение были подготовлены к тому, чтобы пользоваться благами искусственного интеллекта, цифровизации. Дальше совершенствовать механизмы взаимодействия слышащего государства в режиме электронного правительства, который по рейтингам 25 место получил Казахстан. Человеческий капитал неразрывно связан с тем, чтобы цифровизация продолжала свой развитие.

- Какие общие выводы можно сделать, исходя из риторики выступления Президента? Насколько озвученные реформы отражают реальный запрос общества?

- Курултай непоследовательно отвечает на все вызовы и внешнеполитической повестки, и глобальной, и внутренней. Последний курултай показателен тем, что упор и на геополитику, и на внутреннюю политику, на их гармонизацию. Анализ глобальной ситуации, как отметил президент, сейчас мировой порядок пришел в движение, и пока его контуры не ясны, что глобализм замещается национализмом, государственничеством в глобальном масштабе, и наличием праворадикального дрейфа в мировой политике. Если вспомнить в 20 веке, когда происходило подобное, то праворадикальный дрейф он привел ко Второй мировой войне, которая привела к созданию двухполисного мира, к созданию ООН. Сейчас мы живем в очень сложные времена, когда нужно очень адекватно отвечать мировой повестке. Наш президент, он как истинный мастер, истинный международник, визионер, он знает все тренды, тенденции, возможные повороты мировой политики. И сейчас Казахстану очень важно подкреплять все свои экономические достижения привязкой к геополитическим реалиям, чтобы страна не просто выстояла, а смогла укрепиться, показать миру свои преимущества. Уже отмечалось, что почти по некоторым направлениям Казахстан, как минимум, может быть глобальным игроком, выйти даже за рамки средних держав.