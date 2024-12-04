Казахстан станет председателем СМИД ОЭС в 2025 году

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Ануар Калмыков

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Мурат Нурт­леу принял участие в 28-м заседании Совета минис­тров иностранных дел государств – членов Организации экономического сотрудничест­ва (ОЭС).

фото с сайта МИД РК

В ходе заседания главы делегаций обсудили ключевые направления взаимодействия в рамках ОЭС и рассмотрели предложения по укреплению регионального экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел РК отметил, что Казахстан примет председательство в организации в 2025 году, оно пройдет под девизом «Продвижение региональной транспортной связанности и устойчивого развития».

Казахстанская сторона подчерк­нула необходимость укреп­ления торгово-экономических связей между государствами – членами ОЭС. В этой связи особое внимание было уделено вопросам развития транзитно-транспорт­ных маршрутов, запус­ка высокоскоростных грузовых поездов, создания цифровой транзитной системы и увеличения объемов внутрирегиональной торговли. Также было предложено установить сотрудничество ОЭС с Исламской организацией продовольственной безопасности.

Было отмечено, что Казах­стан придает большое значение вопросам борьбы с изменением климата и развития «зеленой» экономики. В этой связи государства – члены ОЭС были приглашены на Региональный климатический саммит, который пройдет в 2026 году под эгидой ООН.

Накануне заседания СМИД глава казахстанского внешнеполитического ведомства встретился с генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджид Ханом, а на полях мероприятия – с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхак Даром.

На встрече Мурата Нуртлеу с генсеком ОЭС обсуждались воп­росы, касающиеся расширения торгово-экономического взаимодействия, развития транспортной и логистической инфраструктуры, усиления сотрудничества в области цифровых технологий, укрепления культурных и образовательных связей, обеспечения экологической устойчивости, а также совместные усилия по прео­долению глобальных вызовов, таких как изменения климата и энергетическая безопасность.

Глава МИД РК подробно остановился на основных приоритетах председательства Казахстана в СМИД ОЭС в 2025 году и подчеркнул важность стратегического партнерства с организацией, которая имеет большой потенциал для региона. В свою очередь Асад Маджид Хан отметил активную роль и инициативы Казахстана в ОЭС.

В ходе переговоров министров иностранных дел Казахстана и Ирана обсуждались различные аспекты развития двустороннего сотрудничества, в том числе реа­лизация транспортно-логистичес­ких и совместных инвестиционных проектов. Также стороны «сверили часы» по актуальным международным и региональным вопросам.

Мурат Нуртлеу обратил особое внимание на важность активизации двустороннего торгового сотрудничества и проработки дальнейших конкретных мер в этом направлении, рассказал о предстоящих визитах на высоком уровне в Иран, которые придадут новый импульс экономическим отношениям Астаны и Тегерана. Сейед Аббас Аракчи выразил готовность в полной мере использовать большой потенциал обеих стран для реализации договоренностей и соглашений, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

С главой МИД Пакистана Мурат Нуртлеу обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выразив удовлетворение положительной динамикой контактов на высоком уровне и подтвердив приверженность дальнейшему укреплению взаи­мовыгодного сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями касательно взаимодействия в рамках многосторонних структур.

#Казахстан #ОЭС #председательство #СМИД #Мурат Нурт­леу

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