Казахстан становится центром производства «синтетики» – депутат

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева констатировала, что Казахстан становится центром производства «синтетики». Об этом она заявила в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корресподент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В этом году изъято почти 900 килограмм синтетики, эти цифры больше прошлогодних на 74 процента. Не допущено в оборот 25 миллионов разовых доз! Вдумайтесь в эти цифры. Насколько вырос оборот! Между тем компоненты (прекурсоры) и оборудование для варки «синтетики» вполне легально и беспрепятственно завозятся к нам из других стран для производственных и промышленных нужд. Например, соляная, серная кислота, ацетон участвуют в процессе варки наркотика. Сам процесс изготовления происходит уже на территории нашей страны в подпольных лабораториях», - сказала депутат.

Она заявила, что бесконтрольному ввозу прекурсоров и оборудования способствует то, что на казахстанских контрольных пропускных пунктах и таможенных постах имеются проблемы с техническим оборудованием для досмотра и в целом, с досмотром со стороны ответственных лиц.