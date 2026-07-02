Казахстан стремится стать ведущим логистическом хабом Евразии – Токаев

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Глава государства отметил, что в сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия.

Она обеспечивает цифровизацию ключевых транспортных коридоров.

«Значительный прогресс достигнут и в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана. Особое внимание уделяется созданию цифровых двойников объектов добычи и переработки углеводородов. Одновременно внедряется комплексная система прослеживаемости нефти и нефтепродуктов, охватывающая всю производственно-сбытовую цепочку – от добычи сырья до конечной реализации. Решения на базе ИИ используются для прогнозирования неисправностей оборудования, повышения надежности производственных процессов и оптимизации работы промышленных предприятий. Вместе с тем Международный финансовый центр «Астана» служит надежной площадкой для апробации инновационных решений в сфере искусственного интеллекта. Посредством регуляторной «песочницы» FinTech Lab МФЦА использует преимущества английского права и одной из лучших в мире систем защиты данных. В конечном итоге МФЦА обеспечивает прозрачные правила ведения бизнеса, надежную правовую защиту и самые высокие стандарты обеспечения безопасности данных», – сказал Президент.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества. Одним из приоритетов он назвал формирование прозрачной и технологичной экосистемы в сфере критически важных материалов.

«Критически важные полезные ископаемые становятся ключевым стратегическим ресурсом новой индустриальной эпохи. В ответ на глобальные изменения Казахстан последовательно совершенствует нормативно-правовую базу и механизмы регулирования отрасли, создавая максимально благоприятные условия для сотрудничества с ведущими мировыми компаниями. Мы запустили Единую платформу недропользования, автоматизировавшую оказание 22 государственных услуг, связанных с лицензированием и контролем за исполнением обязательств недропользователей. В единый национальный цифровой фонд уже переведено более 4,7 миллиона архивных геологических документов и материалов, ранее существовавших исключительно в бумажном и магнитном форматах. Кроме того, мы начали использовать искусственный интеллект для ускоренного преобразования исторических геологических данных в современные машиночитаемые форматы. В рамках инициативы по созданию в Астане Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам формируется единый центр, который будет предоставлять международным инвесторам высокоточные геологические данные», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что еще одним важным элементом долгосрочной стратегии развития нашей страны является транспортно-логистическая отрасль.

«Мы стремимся превратить Казахстан в ведущий региональный логистический узел, соединяющий Европу и Азию. Через территорию нашей страны проходят 13 крупнейших международных транспортных коридоров, что делает Казахстан важнейшим звеном трансконтинентальных цепочек поставок. Около 85 процентов всех железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через Казахстан, что подтверждает нашу ключевую роль в развитии мировой торговли и транспортной взаимосвязанности. Для дальнейшего укрепления этих позиций мы осуществляем масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог, а также дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, широко известного как Средний коридор. За последние пятнадцать лет Казахстан инвестировал в развитие транспортно-логистической инфраструктуры более 35 млрд долларов. При этом мы понимаем, что современная логистика требует не только качественной инфраструктуры, но и передовых цифровых решений. Именно поэтому мы принимаем меры по цифровизации всей экосистемы», – заметил Президент.

Глава государства сообщил, что с конца прошлого года внедряется единая цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу «единого окна» для предоставления таможенных, логистических и коммерческих услуг.